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世界中文報業年會 聚焦新時代全媒體傳播力

聯合報／ 本報訊
《聯合報》執行董事項國寧也受邀發表主題演講「建設新時代全媒體傳播體驗」，未來人們與AI一起工作變成常態，新聞從業人員必須學習使用AI，以因應新的環境變化。圖／世界中文報業協會提供
《聯合報》執行董事項國寧也受邀發表主題演講「建設新時代全媒體傳播體驗」，未來人們與AI一起工作變成常態，新聞從業人員必須學習使用AI，以因應新的環境變化。圖／世界中文報業協會提供

世界中文報業協會日前在中國大陸廣州舉辦第56屆年會，邀請全球各地中文報業多家媒體負責人對話交流，並且進行多場主題演講，交換媒體永續經營的經驗，以及討論中華文化如何傳承的課題。

世界中文報業協會在1968年成立，約近百名會員，包括中國大陸、香港、台灣、韓國、日本、馬來西亞新加坡、泰國、印尼、菲律賓、美國、加拿大等各地中文報業，每年在不同地區舉辦年會交流。今年11月27日舉辦第56屆年會，由廣州日報承辦，在廣州香格里拉酒店舉行。

新加坡華文媒體集團營運總編輯羅文燕指出，新時代的媒體必須三部馬車並進：內容、技術、產品，缺一不可。《聯合早報》是新加坡華文媒體集團下重要的媒體，羅文燕以《聯合早報》為例說明，這十幾年來，不只是中文報業，世界各地的媒體都進行數位轉型，開始製作影像與語音的新聞內容，也要跨足社交平台，透過更多管道來擴散新聞，好接觸到年輕的使用者。她強調，「新聞產製必須奠基於全媒體思考，否則內容再好也沒有用，傳播不出去，更無法在國際上爭一日長短。」

《聯合報》執行董事項國寧也受邀發表主題演講「建設新時代全媒體傳播體驗」，項國寧表示，全媒體時代甚至AI時代來臨，新聞媒體要如何吸引讀者，未來人們與AI一起工作變成常態，新聞室的採寫能力雖仍是標準配備，但新聞從業人員必須學習使用AI，因應新的環境變化。他也在年會分享聯合報因應全媒體時代的五大做法：組織改造調整工作流程、數據驅動推動編輯室轉型、全媒體產品多元呈現、資產活用轉變商業模式，以及創新說故事。

廣州日報社長江永忠則以該報「粵韵周刊」的製作，具體說明如何將中華文明以細微深入的採訪和大篇幅版面，帶給讀者深度的閱讀樂趣，以達到文化傳承的目的。

復旦大學新聞學院教授張志安和香港星島日報海外版總編輯鄺景廉也分別以實例說明中華文化可以用更現代的手法，更活潑的內容，更新穎的說故事方式，融合在內容中，吸引不同年齡階層的讀者和使用者。此次會議的講者還包括暨南大學教授林如鵬、人民大學教授宋建武，和社科院教授邢廣程。

世界中文報業協會日前在中國大陸廣州舉辦第56屆年會，《聯合報》執行董事項國寧（左一）也受邀發表主題演講。圖／世界中文報業協會提供
世界中文報業協會日前在中國大陸廣州舉辦第56屆年會，《聯合報》執行董事項國寧（左一）也受邀發表主題演講。圖／世界中文報業協會提供
世界中文報業協會日前在中國大陸廣州舉辦第56屆年會，邀請全球各地中文報業多家媒體負責人對話交流。圖／世界中文報業協會提供
世界中文報業協會日前在中國大陸廣州舉辦第56屆年會，邀請全球各地中文報業多家媒體負責人對話交流。圖／世界中文報業協會提供

馬來西亞 新加坡 新聞學 世界新聞媒體年會

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