北京罕見極光 網友熱議

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
12月1日在北京拍攝到的極光。圖／本報北京傳真
12月1日在北京拍攝到的極光。圖／本報北京傳真

12月1日晚，北京懷柔區、門頭溝區等地，均有天文愛好者拍攝到極光現象，引發網友熱議。天文專家表示，在發生極強地磁暴現象時，原本常見於高磁緯地區的極光，發生範圍會擴大至中低緯地區乃至赤道地區，這種情況十分罕見，但對普通人的身體健康幾乎沒有影響。

「我是在懷柔長哨營滿族鄉拍到極光的。」星空攝影師浦石表示，開始拍攝的時間大概是在晚上7時40分左右，持續了大約1小時。極光剛出現的時候，相機能拍攝到，但是肉眼看不到。後來出現了約10分鐘的極光大爆發，僅憑肉眼就能看到天空都亮起來了，已經蓋過了遠方一個小村莊的燈火。「雖說和在北極圈附近能拍到的波光粼粼的感覺有差距，但畢竟是在北緯40度左右，這種低緯度地區能看到極光，真是非常罕見。」

極光現象的出現，與地磁暴活動關係密切。極光的發生源於太陽風，即太陽帶電粒子流進入地球磁場後，由於受到地磁場作用，運動方向發生偏轉，在地球南北兩極附近與高層大氣中的原子碰撞，造成發光現象。北京天文館研究員朱進表示，通常來說，極光常見於高磁緯地區，但引發本次極光現象的地磁暴較強，導致極光可見範圍變大。

其實，在北京看極光罕見，但並非沒有機會。「2003年，我就曾在河北興隆觀測到極光，當時，另一位天文愛好者在北京平谷區也同步觀測到了。」朱進說，北京的緯度約為北緯40度，屬於中緯度地區。太陽活動強度變大，抵達地球的太陽高能帶電粒子就會變強，其與地球磁場發生相互作用時，就會發生極強的地磁暴，部分高能帶電粒子會在中低緯度地區進入大氣層，產生極光。

他說，如果地磁暴強度極強，極光的發生範圍甚至可能擴大至赤道地區。

清華大學天文系副教授蔡崢介紹，地磁暴不僅會帶來美麗神祕的極光，還可能影響無線電波的傳播，從而干擾地面通信和衛星信號，也可能對電力傳輸系統產生影響，但對普通人的身體健康幾乎沒有影響。

極光 北京

延伸閱讀

壓力太大？陸華夏銀行天津分行行長墜樓身亡 任內已收兩張監管罰單

穩坐收入最高城市！上海人均可支配收入高達35萬 2022年陸31省統計出爐

中一立委參選人劉燈鐘提政見 成立高美國際觀光經濟區

香港區議會選舉 政府委任「三會」成員左右大局

相關新聞

北京罕見極光 網友熱議

12月1日晚，北京懷柔區、門頭溝區等地，均有天文愛好者拍攝到極光現象，引發網友熱議。天文專家表示，在發生極強地磁暴現象時...

沙縣小吃文化節 兩岸美食匯集

2023年中國（沙縣）小吃旅遊文化節暨海峽兩岸美食節，本月7日舉辦盛大開街儀式，活動現場以《祥獅鼓樂》拉開序幕，副市長林...

兩岸微流行／陸推「以竹代塑」

環保意識抬頭，加速發展塑膠替代物質，是從源頭減塑的重要行動。中國大陸近日啟動「以竹代塑」三年行動，計畫從竹林資源培育、竹...

主要症狀非咳嗽？大陸呼吸道疾病爆發 近期發現病童「檢查才知患肺炎」

近期中國呼吸道疾病大流行，稚齡孩童首當其衝，並且臨床發現，不少罹患呼吸道疾病的病童沒咳嗽等症狀，經檢查才知已罹患肺炎，關...

結束38年旅美生涯…華裔學者落腳港大 感嘆知中派專家被邊緣化

知名研究中國問題專家李成今年7月結束長達38年的旅美生涯，落腳香港大學繼續鑽研中國問題。他接受專訪說，決定離美主因在於當...

香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助

出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。