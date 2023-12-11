北京罕見極光 網友熱議

12月1日晚，北京懷柔區、門頭溝區等地，均有天文愛好者拍攝到極光現象，引發網友熱議。天文專家表示，在發生極強地磁暴現象時，原本常見於高磁緯地區的極光，發生範圍會擴大至中低緯地區乃至赤道地區，這種情況十分罕見，但對普通人的身體健康幾乎沒有影響。

「我是在懷柔長哨營滿族鄉拍到極光的。」星空攝影師浦石表示，開始拍攝的時間大概是在晚上7時40分左右，持續了大約1小時。極光剛出現的時候，相機能拍攝到，但是肉眼看不到。後來出現了約10分鐘的極光大爆發，僅憑肉眼就能看到天空都亮起來了，已經蓋過了遠方一個小村莊的燈火。「雖說和在北極圈附近能拍到的波光粼粼的感覺有差距，但畢竟是在北緯40度左右，這種低緯度地區能看到極光，真是非常罕見。」

極光現象的出現，與地磁暴活動關係密切。極光的發生源於太陽風，即太陽帶電粒子流進入地球磁場後，由於受到地磁場作用，運動方向發生偏轉，在地球南北兩極附近與高層大氣中的原子碰撞，造成發光現象。北京天文館研究員朱進表示，通常來說，極光常見於高磁緯地區，但引發本次極光現象的地磁暴較強，導致極光可見範圍變大。

其實，在北京看極光罕見，但並非沒有機會。「2003年，我就曾在河北興隆觀測到極光，當時，另一位天文愛好者在北京平谷區也同步觀測到了。」朱進說，北京的緯度約為北緯40度，屬於中緯度地區。太陽活動強度變大，抵達地球的太陽高能帶電粒子就會變強，其與地球磁場發生相互作用時，就會發生極強的地磁暴，部分高能帶電粒子會在中低緯度地區進入大氣層，產生極光。

他說，如果地磁暴強度極強，極光的發生範圍甚至可能擴大至赤道地區。

清華大學天文系副教授蔡崢介紹，地磁暴不僅會帶來美麗神祕的極光，還可能影響無線電波的傳播，從而干擾地面通信和衛星信號，也可能對電力傳輸系統產生影響，但對普通人的身體健康幾乎沒有影響。