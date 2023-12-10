東方航空一周傳出兩起機械故障 均是這款機型

中國東方航空短短一周內就傳出兩起飛機機械故障的消息。9日，東航一架原定當日上午從上海飛往倫敦編號MU533航班因「機械故障」折返，並於途中在空中放油減輕重量，所幸班機最後平安降落浦東國際機場。

據航空數據平台「航班管家」顯示，東航MU533於9日上午9時39分起飛，隨後又於11時43分返回浦東國際機場。東航更換MU533飛機後於14時許重新起飛，該航班已於當地時間9日傍晚飛抵倫敦希斯羅國際機場。該平台的資料指出，發生機械故障的航班機型為空中巴士A330-243寬體客機，機齡12.1年。

財新網指出，從網傳影片可以看到，9日上午事發時，機艙外機翼翼尖後緣噴火，可能是因飛機空中放油所導致。同時機長也在客艙內廣播通知旅客，「由於機械故障的原因，我們無法按計劃飛往倫敦，現在確定返航備降上海浦東機場」。

有乘客在網上發布影片指出，在飛機返回浦東國際機場後，艙內廣播再次提醒，「由於機械故障，我們需要拖車拖回機位」。

報導引述大陸資深機師陳建國說法稱，東航以放油返航，說明此次故障並未過於緊急。因為若發生特別緊急情況，飛行員可不需進行空中放油，就立刻返回機場。

事實上，這已是東航一周內第二次出現類似情形。本月3日，東航一由上海虹橋機場飛往香港的航班，也傳出於飛行途中發生故障，飛機甚至出現劇烈震動，該航班最後緊急降落廈門高崎機場。

航空數據平台「飛常準」的資料顯示，東航3日傳出機械故障的航班機型為A330-343，機齡6.5年。

財新網指出，本月7日，一架由上海虹橋機場飛往北京的東航MU5153航班，也疑似因故障取消。「飛常準」的資料顯示，該航班原定於當日上午9點30分起飛，但11點15分臨時取消，執飛飛機機型也是A330-343。

據悉，A330為空中巴士於1987年6月開始生產的中長程雙引擎寬體客機，被全球民航界認為是最安全的飛機之一，裝備全自動的飛行線控系統，可透過電腦控制飛機的多項飛行操作，減少人為失誤。

公開資料顯示，中國大陸目前擁有全球規模最大的A330機隊，大陸11家航空公司營運的A330系列飛機超過220架。其中，中國國航與東航的營運數量均超過50架。