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嚇壞！陸護理之家錯餵別人母乳 新生兒爸媽憂傳染病

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
四川一家產後護理中心近日傳出錯餵母乳，引起新生兒爸媽的恐慌。（取自成都商報）
四川一家產後護理中心近日傳出錯餵母乳，引起新生兒爸媽的恐慌。（取自成都商報）

近年有越來越多孕婦生產後選擇在月子中心或產後護理之家坐月子，除了親餵的方式外，有些母乳量較少或沒有的媽媽可能會交給嬰兒室餵配方奶。近期四川一家母嬰護理中心卻傳出，有護理員本該給游先生夫婦的寶寶餵奶粉，卻錯餵成其他媽媽的母乳，由於有些疾病是經由母乳傳染，使游先生夫婦相當擔心。

成都商報報導，一名游先生的妻子生產後，在3日下午入住四川樂山城區「玥紫宮元奢旅式母嬰護理中心」，並付了人民幣3.3萬元的費用。而該月子中心的哺乳方式是集中哺乳，護理員會統一將嬰兒抱到一樓餵奶後，再抱回游先生和妻子所居的二樓。

游先生表示，由於妻子母乳不足，護理員當晚將寶寶抱到一樓餵配方奶，但當護理員將嬰兒抱回來後卻說「餵了母乳」，讓他和妻子驚訝不已。

游先生說，「當時我們很詔異，說我們沒有餵母乳，都是餵奶粉，怎麼會突然餵母乳？」後來他跟著護理員到哺乳室確認，打開冰箱發現確實拿錯了，奶粉還沒泡，而是誤拿到別的產婦的母乳餵給了自己的孩子。

游先生表示，有些傳染疾病是能透過母乳傳播，他和妻子因此都很焦慮，妻子情緒也不好，這幾天一直在哭，就想知道兒子「喝了誰的母乳？」希望月子中心能協助確認那名產婦的身體是否健康、有沒有傳染疾病。他強調，「對我來講，目的就是一個，為了孩子健康」。

游先生7日時表示，最初該中心以保護客戶隱私、對方產婦不同意等，因此未有下文。後來經過多次交涉，月子中心給他們一份健康報告，但是上面沒看到孕婦的名字，也不知道是哪個醫療機構出具的報告，在他看來就相當於是一份「三無」報告，完全沒能打消他們的顧慮。

該中心經理7日表示，經調查，確認是因為護理員的工作失誤，至於什麼原因導致失誤不方便透露。目前中心正在積極處理，會承擔相應的責任。該中心一位負責人則表示，公司正在積極調查處理此事，如果有責任肯定不會推脫。

母乳 月子中心 嬰兒

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