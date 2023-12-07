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全球最深物理實驗室今啟用 四川錦屏大設施深達800層樓

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
世界最深的實驗室位於四川錦屏山底下。央視新聞畫面
世界最深的實驗室位於四川錦屏山底下。央視新聞畫面

人類潛入地底最深的物理實驗室在中國大陸啟用，它的深度達到了800層樓深。據澎湃新聞引據新華社客戶端報導，12月7日，中國錦屏地下實驗室二期極深地下極低輻射本底前緣物理實驗設施（簡稱「錦屏大設施」）土建公用工程完工，具備實驗條件。這標誌著世界最深、最大的極深地下實驗室正式投入科學運作。

報導稱，首批來自清華大學、上海交通大學、北京師範大學、中國原子能科學研究院、中國科學院武漢岩土力學研究所等大學和科研院所的10個實驗項目小組進駐進行科學實驗。

這一錦屏大設施位於四川省涼山彝族自治州錦屏山地下2400公尺處，總容積33萬立方公尺。實驗室宇宙線通量僅為地表的一億分之一，具備「極低環境氡析出」「極低環境輻射」「超低宇宙線通量」「超潔淨空間」等多種優點。

而據央視新聞，這一實驗室僅歷時三年的工程即完工，深達相當於八百層樓，有效屏蔽宇宙射線的干擾，能更加準確探測暗物質，實驗環境全球最純淨。運輸便捷配套完善，綜合條件全球最佳。可挑空可下挖，量身打造科研設備新居所。學生可在此既研究卡脖子技術，也探索前沿基礎科學。包括神秘莫測的暗物質、治療腫瘤的深地醫學、細小的中微子或高大上的核天體物理。

新華社客戶端的報導則稱，作為國之重器，錦屏大設施今後將發展成涵蓋粒子物理、核天體物理、宇宙學、生命科學、岩石力學等多學科交叉的世界級深地科學研究中心，助力國家科創平台「跨越式提升」。

錦屏實驗室通往地底的通道。央視新聞畫面
錦屏實驗室通往地底的通道。央視新聞畫面

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