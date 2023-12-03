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住院超收近百萬醫療費 安徽醫保局開罰

中央社／ 台北3日電
安徽省醫保局今天證實民眾的檢舉，指蕪湖二院就一病人涉及違規醫療總費用人民幣21.82萬元。示意圖／ingimage
安徽省醫保局今天證實民眾的檢舉，指蕪湖二院就一病人涉及違規醫療總費用人民幣21.82萬元。示意圖／ingimage

安徽省醫保局今天證實民眾的檢舉，指蕪湖二院就一病人涉及違規醫療總費用人民幣21.82萬元（約新台幣96萬元）。中國今年以來加強打擊醫療貪腐，已暴露出醫院自主權過大、9成收入要自行創收等問題。

經濟觀察網報導，一名名校法學博士去年8月檢舉蕪湖市第二人民醫院超收10萬元醫療費。調查結果今天出爐，當局明確醫保部門追回18萬6914.7元醫保基金，同時要求蕪湖二院退還3萬1287.29元患者自付費用。

這名檢舉人的父親2022年3月在蕪湖二院住院了117天，經歷3次開顱手術，一直在醫院加護病房治療，絕大部分時間處於深度昏迷狀態，家人無法陪護。後來家屬透過對收據的仔細檢查和紀錄，發現虛構或不合理的診療服務。

根據安徽省醫療保障局微信公眾號，安徽省蕪湖市醫保局目前已對蕪湖市第二人民醫院啟動行政處罰程序。

通報說，經查，蕪湖市第二人民醫院存在過度診療、過度檢查、超量開藥、重複收費、套用收費、超標準收費等問題，涉及違規醫療總費用21.82萬元，其中違規使用醫保基金18.70萬元。

中國正展開歷來最大力度的醫藥領域反腐。第一財經8月的報導指出，目前中國政府對公立醫院的平均投入僅占醫院總收入的1成，剩餘9成均由醫院通過醫療服務收費等手段來發放醫生的薪酬。在醫院需要自負盈虧的情況下，也促使醫院以患者的數量以及提供醫療服務的數量等作為獲取利益的直接手段，從而導致「過度醫療」、「以藥養醫」等不合理的醫療服務行為出現。

反腐

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