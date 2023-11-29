陸黴漿菌病童激增 多校宣布停課

中國大陸近期黴漿菌感染病例激增，從北方向華東地區蔓延，各地醫院擠滿求診民眾，以兒童患者居多。北京兒童醫院內科每天平均接診人數超過七千人，上海兒科醫院就診人數明顯增加，每天門急診在八千人次以上，掛號發燒急診須等四小時才見到醫師，各地多所學校因生病發燒孩童過多，紛紛宣布停課。

綜合陸港媒體，近期大陸進入呼吸道疾病感染高發期，以流感為主，另包含鼻病毒、黴漿菌、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起疾病。

因感染孩童人數眾多，大陸多地傳出停課。浙江杭州楊姓民眾表示，孩子所在的小學班級已停課，班上卅六人已有二十多位同學發燒，老師通知停課兩天，建議返校時自備口罩。浙江紹興一所小學因多名學生發燒請假，學校下發停課通知書，已有班級停課四天。江蘇泰州有學校班級因請假學生太多，停課五天。

據自由亞洲電台報導，在河北三河市重感染區，消失多時的「大白」（指新冠疫情期間身著防護服人員）近期重出江湖，進入大陸校園展開消毒工作。

外電消息指稱，除了兒童之外，大陸醫護人員和成人也出現大批感染，各地醫療系統瀕臨崩潰。為緩解壓力，北大婦兒醫院日前啟動方艙，作為臨時為病患打點滴的場所。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，治療黴漿菌肺炎，選用對的抗生素，病情就可好轉，治療過程中需注意是否朝向重症方向發展。

大陸官方祭眾多因應措施，例如，要求醫院最大限度提高接診能力；加強藥品供應保障；呼籲兒童和年長者及時接種相關疫苗，老人、兒童、孕婦、慢性病患者等少至人群密集處。