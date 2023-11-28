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中國大陸學童呼吸道感染激增 多地學校紛紛宣布停課

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸近期急性呼吸道感染病例激增，其中又以孩童居多。（路透）
大陸近期急性呼吸道感染病例激增，其中又以孩童居多。（路透）

中國大陸近期急性呼吸道感染病例激增，各地醫院擠滿求診的民眾，官方甚至在26日要求醫院門診「應開盡開」。近日並傳出，已經有多所小學因生病發燒的孩童太多，紛紛宣布停課。衛福部疾管署副署長羅一鈞昨日呼籲，免疫力較弱的老人、幼兒，近期非必要暫勿前往中國大陸。

北京青年報28日報導，近一段時間，大陸各地呼吸道疾病進入高發期。監測顯示，近期呼吸道疾病以流感為主，此外還有因鼻病毒、肺炎支原體（台灣稱「黴漿菌」）、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

報導稱，由於有太多孩童感染，多地已經傳出停課消息。杭州楊姓民眾27日表示，他孩子所在的小學班級已經停課。因為班上36人已經有20多個同學發燒，因此老師在班級微信群裡通知，暫時停課2天，並建議返校時自備口罩做好防護。

浙江紹興一所小學近日也傳出，因多名學生發熱請假，學校已下發停課通知書，有班級全班停課4天。

事實上，11月以來，大陸多地小學就相繼發布停課通知。如江蘇省泰州市疾控中心就發布消息，泰州市區有學校的班級因請假的人太多，停課5天。

10月底以來，「支原體」等關鍵字就成為大陸網上熱搜詞，多地疾控中心也接連發布緊急通知，提醒家長注意兒童為這波黴漿菌肺炎易感人群。

自由亞洲電台報導，在河北三河市重感染區，消失多時的「大白」（指新冠疫情期間身著防護服的人員）近期更重出江湖，當地應急救援中心組織身穿防護服的工作人員進入校園展開清消工作。

世界衛生組織日前曾對大路北方兒童呼吸道感染病例激增發出警告，但該組織24日又稱，最近病例中沒有發現新的或不尋常的病原體，並稱目前呼吸道疾病的激增程度沒有新冠大流行之前那麼高。

大陸國家衛健委在26日記者會上指出，近期中國大陸急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在《健康中國》採訪中表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需注意有沒有向重症的方向發展。

人民日報微博28日報導，當前大陸不同年齡群流行的主要病原體不同。病源監測結果顯示，1—4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主；5—14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主；15—59歲人群以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

報導也提醒大陸民眾，養成良好個人衛生習慣，咳嗽或打噴嚏時應遮住口鼻，同時意手衛生、勤洗手，盡量避免習慣性觸摸眼睛、鼻、口。室內應定期開窗通風，老年人、兒童、孕婦、慢性病患者等高風險人群要盡量減少去人群密集的公共場所。如症狀較重，應盡早就醫。

大陸各地醫院近期就醫民眾暴增，早前甚至傳出有些醫院看診需等候超過24小時。（法新社）
大陸各地醫院近期就醫民眾暴增，早前甚至傳出有些醫院看診需等候超過24小時。（法新社）

流感病毒 黴漿菌 停課

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陸各年齡層驚爆7種病原體 醫曝國內「丘陵型」疫情現況

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