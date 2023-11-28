肺炎流感醫院兒童爆滿 中國官媒坦承兒科醫師荒

中國黴漿菌肺炎等呼吸道疾病大流行，兒童感染激增，醫院面臨兒科醫師人力不足窘境。官媒今天坦承，中國醫學院校曾長時間廢除兒科系，且醫院兒科的醫病糾紛頻傳，成為兒科醫師荒的主因。

官媒並呼籲中國當局應加強兒科醫師培養，提高兒科醫師待遇，並增加對兒科發展的資金投入，扭轉醫界「金眼科、銀外科，千萬不做小兒科」的偏見。

北京日報旗下的「長安街知事」今天以「兒科醫生荒到底怎破？」為題發表文章指出，中國近來流感、黴漿菌肺炎、腺病毒等多種呼吸道疾病同時爆發，各地兒科出現就診高峰。其中，北京兒童醫院內科每天平均接診人數超過7000人，遠超出承載能力。

文章提到，這一情景，讓人再次真切感受到中國各醫院兒科壓力之大和現實之困，也讓人思考究竟是哪些因素導致中國兒科醫生的匱乏，並解決問題。

這篇文章直指，中國大專院校科系曾於1978到1998年間進行大規模調整，兒科系從醫學院剔除，退化為臨床醫學中的課程之一，直到2016年才重新恢復。這客觀上導致了兒科對人才的吸引力不足，被認為是中國缺少兒科醫生的主因之一。

文章說，兒童與成人患者不一樣，有「溝通難、問診難、吃藥難、診治難」的特徵，讓醫師工作量倍增。另一方面，兒科醫師實際上是全科醫師，對診療技能要求更為全面，意味著在醫療教育及培養實習階段需付出更多汗水，才能走上工作崗位。

這篇文章指出，兒科一直以來都是中國醫病糾紛頻傳的科別，一個孩子看病往往是幾個大人陪同，孩子有一點哭鬧就可能帶來家長的指責，被醫界自嘲「三天一罵、七天一打」。

針對如何解決中國兒科醫師荒，文章建議當局一是加強兒科醫生培養，做大人才基本盤；二是提高兒科醫生待遇，夯實職業獲得感；三是加大資金投入，重視兒科發展；四是落實分級診療制度，做到源頭解壓。

文章說，中國教育部2016年才恢復醫學院兒科系招生，並設定2020年每省至少有1所大學設立兒科系專業教育的目標。人才培養是長期過程，隨着人才基數增長，傳統「金眼科、銀外科，千萬不做小兒科」的偏見將得到有效扭轉。

文章坦承，中國6個部委曾於2016年聯合發布通知，專門聚焦提高兒科醫務人員薪酬待遇。但實際上，一些醫院對兒科醫生設定的入行門檻，無形中降低了職業尊重感，需要在進一步改革中破除。

同時，地方政府雖然加強對兒科的投入，許多兒童醫院都擴大辦醫規模，但主要體現在病床數的增加，應更落實到充分改善兒科醫務工作者的待遇。此外，中國基層衛生機構由於用藥、設備等限制，無法充分滿足兒童就醫需求，家長存在較大質疑，使落實分級診療制度較為困難。