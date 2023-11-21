城市漫步熱度高 北京小巷現人流

最近，城市漫步（Citywalk）的熱度更高了，京城很多小街巷人流如織。邀三五好友，一起穿街走巷，用雙腳感受城市的文脈和律動。

「Citywalk就是要享受閒逛的新奇和快樂。」27歲的安風在社交平台曬出每個周末的漫步收穫。有時是一座文創園、一面塗鴉牆，有時是街邊的復古咖啡館。更多時候，或許只是一個小小的花池，不知名的美貌花草恣意生長。

近幾年，持續不斷的城市更新，讓京城擁有了豐富的文旅場景，好看又好玩。大到亮馬河、首鋼園、京張鐵路遺址公園，小到一塊綠地、一面網紅牆，都成為漫步路線上的好去處。

人們常用「寬闊、筆直」來讚美一條路。但對於Citywalk的擁躉來說，他們青睞的道路卻恰恰與之相反。「舒適、安全的小尺度空間，才是城市漫步的理想路線。」中央美術學院建築學院教授李琳認為，在這些小路網間穿行，人們會自然而然地慢下腳步，去發現城市之美。

前不久，三里屯路的慢行系統打通了，總設計師正是李琳。眼前的三里屯路盡展秋日美好，路側是三排冠蓋亭亭的國槐和法桐，行道樹下植入了一條慢行道，以芒草和花境與機動車道相隔離。小街鬧中取靜，一路綿延2.5公里，步行可去往通盈中心、太古裡、三里屯3.3等多個商業體。

近年來，王府井、三里屯、麗都、國貿等商圈周邊，都在陸續建設高品質慢行系統，希望人們能放慢腳步，暫作盤桓。

與一座古都對話，自然少不了古建老宅。天壇公園北側，一幢二層小樓沉穩精緻，是不可多得的建築精品，它就是擁有百年歷史的同興和木器店。不久前，小樓完成修繕並舉辦了「中軸風韻大國華章」展覽。走進參觀，從天井向上望去，掛簷板、木樓梯、木雕花窗，檁、梁、椽交錯，彰顯著中國傳統木結構的方正嚴整、精美靈動，令人震撼於眼前的古建之美。

核心區越來越多的老建築完成修繕。顏料會館、泰安里、清化寺等建築還開展了活化利用的探索，讓古建煥發新生。人們穿街走巷，感受文脈，與美好不期而遇。