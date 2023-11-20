第9屆「金飛燕」 台團隊1銀1銅

第九屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻頒獎典禮，17日在湖北武漢舉行。本屆大賽類型豐富，有關親情、友情、愛情的成長故事，也有兩岸青年交流、交心、交融的新潮生活。大賽自2014年舉辦以來，已累計徵集兩岸作品近6000部，7000餘名兩岸青年、專家學者參加，創作將藝術融入生活及思維，展示文化精髓，藉由活動增進兩岸青年交流學習的重要平台。

本屆頒獎典禮以「煙火．跨越」為主題，參賽學生表示，「煙火」代表充滿活力的生活氣息，「跨越」蘊含著創造未來的勇氣與智慧，從影像創作者的角度理解，代表現在時代影音串起，用影音表達情感，哪怕影片再短，也能忠實傳達的原意。晚間的頒獎典禮，透過兩岸專家學者組成評委會，分別評選出金飛燕獎、銀飛燕獎、銅飛燕獎，最佳男主角、最佳女主角獎，最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳音效獎等多項獎項。自300部作品中，選出兩岸合計共評出30部影片入圍。

最終評選結果，金飛燕獎由來自大陸的作品「定軍山外」榮獲。「銀飛燕獎」兩組則由台灣「安咕」與大陸「離原」獲得；台灣作品「布農之聲」與大陸作品「男孩和葫蘆絲」、「歸心」獲得「銅飛燕獎」。

台灣作品也奪得多項殊榮，「大家明天見，再見」榮獲最佳攝影獎，「共生」榮獲最佳人氣獎，「天黑請閉眼」最具創意獎，「攫木」最佳男演員等，獲評委會肯定。

銀飛燕獎「安咕」代表團隊出席授獎時表示，在這麼多優秀的作品中脫穎而出，相信可以讓導演跟團隊對於影像創作更具信心，作為導演跟劇組創作靈感和動力。

銅飛燕獎「布農之聲」代表團隊表示，這部微電影的故事，除了記錄身為布農族與原民的驕傲，也希望能將這個深刻的經歷傳遞給世界。最佳攝影獎「大家明天見，再見」授獎表示利用微電影探討偏鄉孩童的生活型態，帶領觀眾認知到偏鄉環境，講述家庭、朋友及生活環境對偏鄉孩童的影響，反思對偏鄉的孩童來說，比起金錢上的資助，他們要的是精神及生活上的陪伴與支援，透過團員的自身經歷，傳達偏鄉孩童的處境。