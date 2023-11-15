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277名緬北詐騙犯今移送大陸 其中包括6名台籍電詐人員

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）
緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）

東南亞詐騙案猖獗備受關注，大陸公安與緬甸、泰國、寮國自8月起合作打擊詐騙行動以來，已經從緬甸押解數批詐騙嫌犯回到大陸。緬甸佤邦司法委15日上午再次向大陸警方，移交了277名大陸籍電信詐騙人員，其中含6名台灣籍電詐人員。

佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」報導，據參與抓捕行動的司法委相關部門負責人介紹，日前根據廣大群眾提供的舉報線索，迅速出動警力，一舉成功搗毀了隱藏在境內的數十個電詐窩點。

行動中，當場抓獲電詐人員324人。其中，大陸籍電詐人員277名，含台灣籍6名，其他國籍電詐人員47名。現場查獲手機977支、電腦215台等作案工具。

依據緬方司法委與雲南省邊境相關地市公安局簽署的警務合作機制協議，15日上午，佤邦司法委已將此批抓獲的大陸籍電詐人員277人，包括台灣籍6名，連同查獲的作案工具在口岸一併向中方進行了移交。

大陸公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部，於8月中在泰國清邁舉行專項合作打擊行動啟動會，鎖定打擊區域內賭博、詐騙，以及衍生的人口販運綁架等犯罪。之後四國打擊電信詐騙力度更為積極。

東南亞詐騙案猖獗備受關注，大陸公安與緬甸、泰國、寮國自8月起合作打擊詐騙行動以來，已經從緬甸押解數批詐騙嫌犯回到大陸。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）
東南亞詐騙案猖獗備受關注，大陸公安與緬甸、泰國、寮國自8月起合作打擊詐騙行動以來，已經從緬甸押解數批詐騙嫌犯回到大陸。（佤邦新聞局官方微信公眾號為「佤邦之音」）

電信詐騙 司法 公安

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