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移民火星第一步？大陸開發出基於火星隕石的製氧材料

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為位於甘肅省金昌市的「火星1號基地」，此地的戈壁灘擁有與火星最為相似的地形地貌特徵。大陸在此通過火星生存場景模擬、實體建築仿製、科幻造景等手段，打造出中國首個火星主題沉浸式實景體驗基地。中新社
圖為位於甘肅省金昌市的「火星1號基地」，此地的戈壁灘擁有與火星最為相似的地形地貌特徵。大陸在此通過火星生存場景模擬、實體建築仿製、科幻造景等手段，打造出中國首個火星主題沉浸式實景體驗基地。中新社

火星上居住是人類的夢想之一，但首先要解決缺氧問題。大陸科研人員利用自主研發的智慧型機器人「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研製出一種新型製氧催化劑，探索出一條在地球外星系就地取材研製化學品的新路，並在14日的國際知名學術期刊「自然」（Nature）發表了這一研究成果。

新華社報導，中國科學技術大學研製的「機器化學家」名叫「小來」，不僅「會學」還「會想」、「會做」。這次研製催化劑，根據火星隕石的多種化學成分，一共有376萬多種可能的組合配方，如果靠人類科研團隊一一實驗驗證需要2,000多年。

中科大教授江俊指出，「『小來』學習了5萬多篇相關的化學論文，用「智能大腦」思考並設計出一個基礎配方，然後做實驗並根據結果不斷調整配比，用6周時間找到最佳配方。」機器人自主發現並研製化學品，為人類探索星空提供了一條新路。

由於火星大氣中的含氧量極低，無法滿足人類生存，近年來，國際科學界發現火星上存在大量的水，那麼在火星上利用太陽能發電，再用電從水中解析出氧氣，成為可行的技術方案之一。

然而「電解水」還需要使用催化劑，來解決製氧速度慢、能耗高等問題，若是從地球運送成本則會非常高昂。

因此，能否在火星上就地取材研製催化劑，成為一個關鍵技術問題。此外，低溫、低氣壓、高輻射的火星環境，對人類登陸後「就地研發」很不利。

中科大羅毅、江俊、尚偉偉教授團隊與深空探測實驗室張哲研究員等合作，利用自主研發的智能機器人「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研製出一種新型製氧催化劑。

中科大合肥微尺度物質科學國家研究中心主任羅毅表示，這項研究成功驗證了人工智慧可以自動研製新材料，將為人類在遠離地球的星球上製備氧氣、建造基地、生產食物等作出貢獻，並利用火星資源研製出更多化學品，進一步探索太陽系深處。

中科大科研團隊與工作中的「機器化學家」。新華社
中科大科研團隊與工作中的「機器化學家」。新華社

火星 隕石 團隊

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