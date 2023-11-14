北京 開通至寮國永珍旅遊專列

中老（寮國）鐵路開通近兩年來，跨境客運列車輻射範圍不斷擴大。北京昨開通自北京至老撾（寮國）首都萬象（永珍）旅遊專列。

央視新聞報導，12日凌晨2:02，中老旅遊專列準點駛離北京豐台站，此後它將沿京廣、滬昆普速列車線路前行，途經貴州荔波、安順到達雲南昆明，再沿中老鐵路抵達老撾萬象，在老撾萬象、萬榮、瑯勃拉邦等地均有停留，返程途中還將經過雲南西雙版納和湖北赤壁等景區，全程運行15天。

中國鐵道旅行社集團有限公司（以下簡稱中鐵旅集團）推出這項「打卡中老鐵路的網紅列車─體驗老撾深度遊」為主題的老撾+雲貴鄂15日遊旅遊專列，是專為京津冀地區遊客打造的旅遊專列，也是首趟北京至老撾的跨境旅遊專列，採旅遊專列+跨境列車的旅遊新模式。

15天旅程，遊客可遊覽老撾著名的古都和佛教中心瑯勃拉邦，參觀古老的香通寺，登蒲賽山，賞光西瀑布，觀湄公河日落、品嘗老撾特色小火鍋，在異域風情中體驗生活最自然最簡單的狀態。

此外，行程還包含有雲貴鄂三省深度遊路線，有瑤山古寨、黃果樹瀑布、西雙版納原始森林公園等濃郁的民俗風情及世界級自然景觀盡收眼底。

中鐵旅集團表示，在全部行程中配備有經驗豐富、責任心強的專業導服人員和醫護、乘務人員，保障旅途安全、舒適。