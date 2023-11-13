疑不滿毀婚132萬聘金只退一半 女方父女遭男方怒砍死亡
中國大陸四川省涼山自治州於11月11日，發生一起兇案，父子兩人持刀在麻將館內追砍一男一女，致2人死亡，起因疑似女方悔婚後拒退聘禮。12日，大陸寧南縣城關派出所工作人員表示，兩名行兇者當場被警方控制，犯案原因尚在進一步調查中。
兇案發生在11月11日，大陸四川省涼山自治州一家麻將館內。知情者稱，是因為女方悔婚「人民幣30萬彩禮（約新台幣132萬）只退了15萬（約新台幣66萬）」，男方多次要求女方返還剩下聘金未果，隨後男方父子持刀傷人。
據麻將館內的監視器畫面顯示，11月11日13時38分左右，麻將館內有多人在打麻將，一男子滿身是血，被兩人持刀追砍。麻將館另有一名女子也被兩名男子追砍，最後倒在地上。知情者透露，被砍的是該女子本人與其父親。
大陸寧南縣政府辦工作人員稱，針對網傳訊息，正在向公安機關核實。事發地所屬的寧遠鎮政府工作人員回應，派出所已出警處理。出警的寧南縣城關派出所工作人員表示，兩名犯罪嫌疑人當場被控制。
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文章授權轉載自《香港01》
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