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鍾南山預測 中國近期將迎來一波染疫小高峰
廣東省人民政府新聞辦公室官方微博廣東發布10日指出，中國防疫專家鍾南山表示，預測近期中國將迎來一波染疫小高峰，呼籲高齡長者或抵抗力較弱民眾趕緊接種疫苗。
第3屆粵港澳大灣區衛生健康合作大會10日在廣州南沙開幕，中國工程院院士鍾南山在發表演說時表示，近期新發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株變化不大，但逃脫疫苗的能力變強。
鍾南山表示：「在使用了相關模型後，我們預測近期，這個月、下個月，包括（明年）1月份，會有一波小小的感染高峰，建議盡快接種疫苗。」建議老年人或免疫力較弱民眾趕緊接種二代疫苗。
廣東發布指出，先前廣東省疾管中心發布提醒，目前廣東正同時爆發流感，同時水痘進入好發期，今年肺炎黴漿菌感染的病例攀升，流感併發肺炎的患童也明顯增加，需警惕多種傳染病原的混合感染。
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