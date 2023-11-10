NFT「無聊猿」香港嘉年華多人眼睛灼傷 疑紫外線強光引「雪盲症」

全球市值最大的NFT（非同質化代幣）項目「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC），上週末於香港啟德郵輪碼頭舉辦嘉年華ApeFest。然而，活動結束後陸續傳出參與者的眼睛發生劇痛、失明的現象，就醫後才得知原來是因現場強光造成「光害性角膜炎」，也就是俗稱的「雪盲症」。

根據外媒Insider報導，無聊猿上週於香港舉辦嘉年華，不料，許多參加者事後在社群媒體X發文表示，自己在活動後眼睛相當刺痛、有嚴重灼燒感，趕緊掛急診。NFT專家Evan Luthra也表示有相似的情況，「睜開眼睛感覺眼睛要著火了」。參加者就醫後，被診斷為「光害性角膜炎」。

Yes I had same, and also @iamasifkamal

Morning was insane - couldnt open my eyes without feeling like they were on fire.



I got better by basically washing them every hours since 6am, my friend went to the hospital around 4pm today when he couldnt take it anymore. On medication… — EvanLuthra.eth (@EvanLuthra) 2023年11月5日

BAYC事後透過X回應，目前已主動與受害者聯繫，並試圖尋找造成參加者眼睛不適的原因，但相關事故緣由至今尚未公布。BAYC聲稱，估計僅有不到1%的參與者有眼疾症狀，且這些參加者的症狀已有改善，也鼓勵每個可能疑似有症狀的人主動尋求醫療協助。

Apes, we are aware of the eye-related issues that affected some of the attendees of ApeFest and have been proactively reaching out to individuals since yesterday to try and find the potential root causes. Based on our estimates, we believe that much less than 1% of those… — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) 2023年11月6日

「光害性角膜炎」是眼睛因長期暴露於紫外線輻射而引起的，例如在高山賞雪時，若沒做好相關防護，都容易產生相關症狀。據了解，ApeFest的活動現場，舞台周圍安裝了許多粉紅色燈光，醫師認為，患者眼睛疼痛便是舞台燈光的紫外線所引起的。