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NFT「無聊猿」香港嘉年華多人眼睛灼傷 疑紫外線強光引「雪盲症」
全球市值最大的NFT（非同質化代幣）項目「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC），上週末於香港啟德郵輪碼頭舉辦嘉年華ApeFest。然而，活動結束後陸續傳出參與者的眼睛發生劇痛、失明的現象，就醫後才得知原來是因現場強光造成「光害性角膜炎」，也就是俗稱的「雪盲症」。
根據外媒Insider報導，無聊猿上週於香港舉辦嘉年華，不料，許多參加者事後在社群媒體X發文表示，自己在活動後眼睛相當刺痛、有嚴重灼燒感，趕緊掛急診。NFT專家Evan Luthra也表示有相似的情況，「睜開眼睛感覺眼睛要著火了」。參加者就醫後，被診斷為「光害性角膜炎」。
BAYC事後透過X回應，目前已主動與受害者聯繫，並試圖尋找造成參加者眼睛不適的原因，但相關事故緣由至今尚未公布。BAYC聲稱，估計僅有不到1%的參與者有眼疾症狀，且這些參加者的症狀已有改善，也鼓勵每個可能疑似有症狀的人主動尋求醫療協助。
「光害性角膜炎」是眼睛因長期暴露於紫外線輻射而引起的，例如在高山賞雪時，若沒做好相關防護，都容易產生相關症狀。據了解，ApeFest的活動現場，舞台周圍安裝了許多粉紅色燈光，醫師認為，患者眼睛疼痛便是舞台燈光的紫外線所引起的。
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