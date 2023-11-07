杭州機場 開通紐澳航線

11月5日16時許，搭載134名旅客的東方航空MU731航班順利首航，從杭州機場起飛前往新西蘭奧克蘭，中轉後再前往澳大利亞悉尼（雪梨）。這是浙江省內首條第五航權客運航線，也是中國首條第五航權大洋洲客運航線。

中新社報導，第五航權，即第三國運輸權，是指一個國家或地區的航空公司在經營某條國際航線的同時，獲得在中途第三國經停並裝載客貨的權利。

2021年12月30日，杭州機場開通浙江省內首條第五航權貨運航線，而本次第五航權航線為客運航線，增加境外上客點，實現杭州、悉尼、奧克蘭三大樞紐自由上下客及裝卸貨。旅客可在周四、周日從杭州直飛奧克蘭或經停奧克蘭飛至悉尼，也可在周二、周六從杭州直飛悉尼或經停悉尼飛至奧克蘭。

杭州至悉尼、奧克蘭客運航線，補齊了杭州機場大洋洲航線網絡的空白。今年以來，杭州機場已新增恢復義大利羅馬、葡萄牙里斯本、埃及開羅、西班牙馬德里、俄羅斯莫斯科、澳大利亞悉尼和新西蘭奧克蘭等7個洲際客運通航點。