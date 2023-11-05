與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

大陸學者在11月2日出版的《新英格蘭醫學期刊》發表「孕早期感染新冠與胎兒內臟反位的關聯」研究報告稱，在大陸取消新冠「清零」政策後的今年前七個月，通過超音波確診的胎兒內臟反位病例發生率是2014年至2022年平均年發病率的4倍多。

武漢大學人民醫院產科副主任醫師劉謙表示，胎兒內臟反位是一種生理性變異，發病率一般較低，具體又分為全內臟反位和部分內臟反位。

當出現全內臟反位時，胎兒還是可以正常分娩，一般不伴有其他畸形，也不會影響胎兒的健康，跟正常人相差不大。此類胎兒也可以叫做「鏡面人」，主要是因為其器官與正常人相反，而且是整體相反。

如果胎兒是部分反位，一般比較嚴重。因為如果部分器官反位，而其他器官處於正常位置，可能會造成器官畸形，同時有較大幾率會導致身體機制出現問題。此種情況下可能會出現心臟嚴重畸形，對胎兒的身體健康存在一定危害。

這篇論文的第一作者為上海交通大學醫學院附屬國際和平婦幼保健院、上海市胚胎源性疾病重點實驗室、上海市出生缺陷預防保健中心王彥林和同濟大學生命科學與技術學院、同濟大學附屬東方醫院郭貞明。

該研究分析湖南省婦幼保健院和中國福利會國際和平婦幼保健院兩家大型婦產科醫院2014年1月至2023年7月間，通過產前超音波診斷確診為先天性內臟反位的胎兒比例，結果發現：在2023年前七個月，兩家醫院中確診為內臟反位的胎兒數量顯著增加，共發現52全內臟反位和4例部分內臟反位，發病率較2014年至2022年間平均年發病率明顯增加。

根據觀察結果提示，SARS-CoV-2感染與胎兒內臟反位之間可能存在關聯。但這篇論文也強調，新冠流行與胎兒內臟反位發生率增加之間的確切因果關係尚未完全闡明，且內臟反位本身發病率低、基數小，即使增加了幾倍，反位診斷仍然極其罕見，因此對此無需過度焦慮；目前觀察到的現象是否與新冠感染有直接關係，也尚無證據。