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酒店住客淋浴間沖涼忽爆玻璃...割傷腳瞬間耳鳴被送醫 最後酒店不賠償

香港01／ 撰文：朱利安
1名人妻在小紅書發文，稱與丈夫日前入住北角一酒店及服務式公寓時，淋浴間的玻璃竟忽然爆破碎裂。（小紅書圖片）
1名人妻在小紅書發文，稱與丈夫日前入住北角一酒店及服務式公寓時，淋浴間的玻璃竟忽然爆破碎裂。（小紅書圖片）

酒店房間除了要住得舒適，更重要的是住得安全！最近大陸社交平台小紅書就有人妻發文，稱與丈夫日前入住北角一酒店及服務式公寓，有日如常洗澡後，浴室淋浴間的玻璃竟忽然爆破碎裂，丈夫被割傷腳，雙耳更在爆玻璃的瞬間耳鳴，最後需由救護車送院。人妻表示，酒店事後以免費多住1星期作為補償，但夫妻二人仍是心有餘悸。

該名人妻在小紅書以「救命！香港酒店淋浴房玻璃爆破！」以題發文，表示早前偕丈夫入住北角一服務式公寓，萬萬沒想到竟發生意外。她稱事發時丈夫剛洗完澡，步出淋浴間的一刻，身旁大片玻璃忽然爆裂，「（丈夫）腳割破，耳朵一瞬間耳鳴」，酒店職員得知事件，隨即為他召救護車。丈夫稱讚醫護人員非常專業友善，而人妻則仍然驚魂未定，表示「還好小朋友還沒去，不然真的不敢想像」。

貼文一出，即引來不少網友討論，有人質疑玻璃品質有問題，「防爆玻璃不會全散落吧，應該不是防爆的，可以要求合理賠償吧」，也有人驚嘆事件太嚇人，指「我也住過（涉事酒店），在開關那個門我都很害怕破掉」、「好危險，之前刷到這種玻璃碎裂，全身多處受傷的」。

人妻其後也留言補充，指酒店事後提出以免費多住1周當作賠償；她亦憶述當初得知相關酒店剛開業不久才選擇入住，「（丈夫）就是第一批入住的，結果沒想到……」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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