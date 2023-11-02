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兩岸關係緊繃 大閘蟹串起實質交流 鍾東錦今率團登陸
民進黨主政下，兩岸關係緊繃，共機繞台、交流中斷，甚至官方互動「已讀不回」。由於苗栗縣與上海市海洋大學簽訂大閘螯養殖科技合作計畫，苗栗縣長鍾東錦今天上午率團訪陸，除了赴廣東參加「世界客商大會」活動，建立文化經貿溝通管道；他還將前進上海交流大閘蟹產業，希望獲得更優質的大閘蟹種苗，串起實質的兩岸交流。
苗栗縣文化觀光局指出，此行從11月2日至7日，客屬總會東莞市客家商聯誼會2010年成立，今年適逢13周年慶，是第一個在大陸成立的客家商會，也是台商重要社團之一。此外，第6屆世界客商大會在廣東梅州市舉辦，鍾東錦11月2至4日將應邀出席盛會，與台商、客商交流，並推介苗栗豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及投資環境，邀大家投資苗栗。
此外，苗栗縣2011年與上海市海洋大學簽訂大閘螯養殖科技合作計畫，鍾東錦此次也將率農業處長陳樹義等相關局處長，6日赴上海市海洋大學所屬的崇明島蟹種供台基地考察，7日將前往上海市海洋大學拜訪校長及水產學院負責人，研商蟹苗引進事宜，希望來年可降低蟹農養殖成本，獲得更優質的大閘蟹種苗，維繫苗栗縣大閘蟹養殖產業的發展契機。
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