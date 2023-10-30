兩岸閩南語歌手賽 錄影片就能參加

海峽兩岸青年閩南語歌手賽即日起網路海選，上網站學習大陸閩南語歌曲，用手機錄製放上YT，將鏈結寄到郵箱，即可參加台灣初賽。12名入選者各獲1萬元台幣獎金，再前往大陸參加決賽，冠軍獎金5萬元人民幣。

賽事評審李明洋推薦年輕人多多參加比賽，他指出，過去經常到廈門、泉州參加活動、擔任評審，發現大陸的閩南語歌曲創作者也有不少好的作品，值得聆聽學習。

李明洋認為，過去幾十年，閩南語歌曲文化是從台灣發跡，流行於兩岸，散播到東南亞甚至北美洲，大陸的歌曲創作者有心共同來推廣閩南語歌曲，又有好的作品，兩岸彼此來學習，是一件好事。

這項賽事的比賽規則比較特別，兩岸要互唱對岸的歌曲。台灣選手只要上網站學習，聆聽一百多首大陸歌曲，挑選自己喜歡的一首歌，再以手機錄製下唱歌畫面（以網路搜尋伴奏或自彈自唱均可），上傳到YT，上傳成功再獎鏈結寄到報名郵箱，附姓名、電話，即可完成報名。

大陸地區的選手則反之，他們要唱台灣的閩南語歌曲，不管是老歌新歌都可以。因為台灣閩南語歌曲傳唱較多，要脫穎出並不容易。大陸選手的比賽難度反而比較高。

台灣區選手報名資格限45歲以下、具台灣戶籍。初賽入選可獲1萬元新台幣獎金，依法扣稅後給付；之後前往福建參加決賽之交通、食宿，均由主辦單位負擔。

台灣區初選將選出10名選手，另2名候補，12人可獲同等獎金。兩岸決賽總獎金超過10萬元人民幣，總冠軍獨得5萬元人民幣，依大陸地區法規扣稅。

比賽單位已經建置好大陸指定歌曲網站如下https://music.hlctw.com/index.php

報名截止日期到11月24日深夜12時。請留下真實姓名、連絡方式，附上影片的YT鏈結，寄到以下郵箱：music.hlctw@gmail.com

本項賽事為海峽兩岸同根藝術節的一部分，由福建廈門市海峽同根藝術文化發展公司主辦，有故事股份有限公司承辦台灣地區初賽。台灣區評審為周韋杰、李明洋、劉家榮。歌唱大賽 - YouTube