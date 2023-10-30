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陸呼吸道疾病數攀升 專家預警今冬明春恐出現交互流行

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中疾控預警，今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險。專家建議民眾，可戴好口罩預防感染。（美聯社）
中疾控預警，今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險。專家建議民眾，可戴好口罩預防感染。（美聯社）

秋冬季來臨，流感、上呼吸道感染、呼吸道疾病高發，大陸也進入秋冬流感流行期。中國疾控中心指出，今冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險，呼籲民眾提早做好預防措施。

據南方都市報報導，大陸南方多地已進入流感感染率上升期。中國國家流感中心最新監測周報顯示，10月16日至10月22日，南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，北方個別省份流感活動略有上升。截至10月29日，已有吉林長春、河北邯鄲、福建廈門等多地疾控發布流感流行提示。其中，兒童是流感重症的高危人群之一。

10月23日，根據廣東省疾病預防控制中心監測，近期廣東省流感活動水平上升，此次主要流行的毒株是A（H3N2）亞型流感病毒，民眾要及早做好預防措施。10月27日，江蘇省衛生健康委員會公布2023年9月江蘇省法定報告傳染病疫情，9月已發現8,194例流感病例。

中疾控預警，今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，在今年支原體肺炎高發的情況之下，由於支原體肺炎會使抵抗力下降，加大繼發感染其他微生物的可能性，「如果適逢流感病毒傳播，有可能相互加重疫情。」

他建議大陸民眾，預防流感，可以戴好口罩，盡量減少在密閉空間內的逗留時間，回到房間及時洗手，避免用沒有經過清潔的手觸摸眼、口、鼻，同時平日可多多鍛煉身體。

流感病毒 傳染病

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