被控嫖娼遭封殺2年後 李雲迪澳洲復出含淚奏蕭邦

大陸「鋼琴王子」李雲迪2021年因遭控涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。日前，李雲迪在澳洲公開演出，不少大陸樂迷興奮表示：「王子回歸」！

據微博和「X」透露，李雲迪涉嫌嫖娼後，即停止公眾活動，直至本月28日於澳洲開展巡迴演出。其復出後第一場音樂會，是在澳洲阿德萊德舉行，李雲迪含淚在大眾面前演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。

李雲迪會在28日至下月5日期間，將在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、雪梨等地作巡迴表演，曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。

李雲迪於2021年10月在北京被「朝陽群眾」舉報嫖娼，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。李雲迪原為某傢具廠商代言人，也被廠商終止合作關係，並提告索賠。

李雲迪自此消失於公眾視野，直至去年底才偶爾於IG分享其彈鋼琴影片或旅遊照片。今年8月，李雲迪再公開露面，並傳出復出的消息。

據悉，李雲迪雖常年住在深圳，但早已移民香港。