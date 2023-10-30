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被控嫖娼遭封殺2年後 李雲迪澳洲復出含淚奏蕭邦

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
李雲迪復出後第一場音樂會，在28日於澳洲阿德萊德舉行，含淚在大眾面前演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。（微博照片）
李雲迪復出後第一場音樂會，在28日於澳洲阿德萊德舉行，含淚在大眾面前演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。（微博照片）

大陸「鋼琴王子」李雲迪2021年因遭控涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。日前，李雲迪在澳洲公開演出，不少大陸樂迷興奮表示：「王子回歸」！

據微博和「X」透露，李雲迪涉嫌嫖娼後，即停止公眾活動，直至本月28日於澳洲開展巡迴演出。其復出後第一場音樂會，是在澳洲阿德萊德舉行，李雲迪含淚在大眾面前演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。

李雲迪會在28日至下月5日期間，將在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、雪梨等地作巡迴表演，曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。

李雲迪於2021年10月在北京被「朝陽群眾」舉報嫖娼，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。李雲迪原為某傢具廠商代言人，也被廠商終止合作關係，並提告索賠。

李雲迪自此消失於公眾視野，直至去年底才偶爾於IG分享其彈鋼琴影片或旅遊照片。今年8月，李雲迪再公開露面，並傳出復出的消息。

據悉，李雲迪雖常年住在深圳，但早已移民香港。

見到李雲迪復出，微博上有大陸網友留言：「觀眾肉眼可見的高興，藏都藏不住」、「想哭，苦澀，苦澀，苦澀，總算看見了」、「神回20年前，太美了！」、「鋼琴家帶著美妙的音樂回來了,……輕舟已過萬重山」、「不經意間又是一個創造永恆的時刻！」、「太神奇的感覺，熱淚盈眶又無比欣慰，千迴百轉」、「永遠屬於音樂廳的人」、「鼻酸了但不是難過，只是想哭」、「太美好了，王子重新回到他的殿堂！」

李雲迪28日在澳洲阿德萊德舉行復出後首場音樂會，含淚演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。（圖／取自微博）
李雲迪28日在澳洲阿德萊德舉行復出後首場音樂會，含淚演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。（圖／取自微博）

李雲迪

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