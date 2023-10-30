鳥中大熊貓 黑鸛再次現身德陽

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川省德陽市旌湖，發現兩隻有「鳥中大熊貓」之稱的黑鸛。圖／本報四川德陽傳真
四川省德陽市旌湖，發現兩隻有「鳥中大熊貓」之稱的黑鸛。圖／本報四川德陽傳真

「我們在旌湖裡發現兩隻黑鸛！」10月24日上午，四川省德陽市資深愛鳥人士在旌湖沿岸觀察水鳥時，發現兩隻有「鳥中大熊貓」之稱的黑鸛。消息傳開，當天便吸引了近百名愛鳥人士和攝影愛好者前來觀察拍攝。隨後，成都、綿陽等周邊城市的鳥友們也專程趕來，旌湖兩岸一度盛況空前。

德陽是大陸有名的「愛鳥之城」，每年都有上萬隻各種候鳥來此越冬。據統計，自當地有水鳥觀察紀錄以來，此前觀察到黑鸛的次數為5次。資深愛鳥人士介紹，目前正值候鳥遷徙期，估計這兩隻黑鸛大概率是遷徙途中在旌湖短暫停留的，隨後會繼續向目的地遷徙。

從成都驅車前來觀察黑鸛的王先生，終於如願拍攝到了黑鸛，非常開心。

他說：「之前就聽說秋冬季在德陽有機會看到黑鸛，就一直想來拍攝，可惜去年幾次都沒看到。昨天聽鳥友提起，今天就趕過來了。這種大型涉禽，拍出來真的很美！」

黑鸛曾廣泛分布於歐亞大陸和非洲，但近幾十年來種群數量驟減。在很多傳統繁殖地如瑞典、丹麥、比利時、荷蘭芬蘭等國家已經絕跡。在大陸，黑鸛被列為國家一級保護動物。

荷蘭 芬蘭

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