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福廈高鐵助力 串聯黃金旅遊帶

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸首條設計時速350公里跨海高鐵——福廈高鐵開通運營滿月，旅客列車日均客座率近七成。（中新社）
大陸首條設計時速350公里跨海高鐵——福廈高鐵開通運營滿月，旅客列車日均客座率近七成。（中新社）

中國大陸首條設計時速350公里跨海高鐵——福（州）廈（門）高鐵28日開通運營滿月。中國鐵路南昌局集團有限公司當天通報，開通首月，福廈高鐵共開行旅客列車1908趟，發送旅客60萬人次，旅客列車日均客座率近七成。

中新社報導，福建農林大學經濟與管理學院常務副院長戴永務表示，隨著福廈高鐵的通道效應日益凸顯，福州、廈門間形成一小時生活圈，廈門、漳州、泉州等地形成半小時交通圈，沿線經濟文化發展正提速升級。

28日一大早，福州旅客葉琴與同學相邀周末前往廈門旅遊，特別選擇乘坐福廈高鐵。「以前大概要2個小時，現在最快1小時就能到，我們的旅行時間更自由、更寬裕。」

在福廈高鐵助力下，東南沿海多個城市正逐漸串聯成黃金旅遊帶。廈門市文旅部門推出「高鐵+旅遊」休閒出遊模式，發布「乘福廈高鐵 遊詩意廈門」十大旅遊線路，打造一小時文旅圈，其中有別具特色的「乘海景高鐵接海景地鐵遊廈門」旅遊產品，為遊客提供了下高鐵就換乘地鐵的出行便利。

廈門北站站長李建軍介紹，福廈高鐵累計開行福廈高鐵動車組列車694趟，發送旅客超15.6萬人次，乘高鐵來廈門旅客超16.5萬人次。　福廈高鐵泉州東、泉州南和泉港三座車站都設在泉州市，2023年中秋十一假期泉州共接待旅遊人數548.88萬人次，同比增長32.2%，為2019年同期的112.8%。泉州市文化廣電和旅遊局相關負責人曾世彬介紹，假日期間，泉州古城每日接待遊客超10萬人次，全市接待市域外遊客占比達到58.2%，其中省外遊客占比為31.7%。

福廈高鐵帶來的高效通勤，讓更多年輕人實現了工作發展與美好生活的同時擁有。「我工作的地方就在福清西站附近的科技產業園，現在我每天都坐智能動車打卡上班。」對比以往途經福清區域的列車，福廈高鐵不僅運行時間更短，還開通鐵路e卡通刷證進出站的檢票功能，這讓居住在福州卻在福清上班的黃先生深感方便。

高鐵 廈門

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