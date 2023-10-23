昆山媽遊台回鑾 信眾鑽轎腳祈福

聯合報／ 特派記者謝守真／昆山報導
昆山慧聚天后宮22日舉行「媽祖回鑾安座儀式暨台灣民俗文化節開幕式」，有信眾「鑽轎腳」時，帶愛犬一同趴地上，希望能獲得媽祖保佑。記者謝守真／攝影
昆山慧聚天后宮22日舉行「媽祖回鑾安座儀式暨台灣民俗文化節開幕式」，有信眾「鑽轎腳」時，帶愛犬一同趴地上，希望能獲得媽祖保佑。記者謝守真／攝影

大陸台商、台胞媽祖的信仰中心－昆山慧聚天后宮，22日結束為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，成功回到昆山舉行媽祖回鑾安座儀式暨台灣民俗文化節開幕式。當日由昆山台協會長、慧聚天后宮負責人孫德聰帶領昆山台商，恭請媽祖起駕回到寺內。

「起駕儀式，所有的人等就位，請脫帽」。媽祖回鑾起駕儀式司儀一聲令下，宣告7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動正式結束，眾多信眾擠得慧聚天后宮到處都是人。在「鑽轎腳」儀式時，信眾一個個趴在地上，一路延伸到慧聚天后宮主殿。而本報記者在現場注意到，還有虔誠信眾帶著愛犬一起趴在地上等待「鑽轎腳」，希望能獲得媽祖保佑。

另，有不少當地民眾參與回鑾安座過程，對於台灣人媽祖祭祀信仰感到好奇。

孫德聰表示，此次活動最主要有兩個方面：一是跟台灣的媽祖宮廟來連結、聯誼；二是期盼有更多台灣民眾知道昆山的台商在這裡日子也過得很好，還有媽祖在這裡也受到大眾的信賴。

據了解，昆山慧聚天后宮自2005到2010年，由當地政府支持、台商響應、民間參與方式，寶成集團蔡氏昆仲出資人民幣8000萬啟動資金，兩岸同心協力打造大陸台商精神家園、兩岸文化交流平台和台灣特色旅遊景點。

孫德聰提到，這次在台灣和七個媽祖宮廟締結成姊妹廟時，慧聚天后宮拿著鎮館之寶「唐山過台灣」的畫送給每一個宮廟。

媽祖 天后宮 台商

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