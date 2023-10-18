打擊非法勞工及掃黃行動 34歲女被調查
沙田警區特別職務隊人員今日（18日）中午約12時展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動。行動中，人員突擊搜查大涌橋路一酒店，並在該酒店一房間內拘捕一名34歲持雙程證內地女子，涉嫌違反逗留條件，她現正被扣留調查。人員亦檢獲一批證物，包括避孕套。
根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。
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文章授權轉載自《香港01》
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