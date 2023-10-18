長城公益淨山 清70公斤垃圾

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
下山後各隊伍將撿拾的垃圾進行秤重，評選出撿拾最多的隊伍為環保小能手。記者陳政錄／攝影
下山後各隊伍將撿拾的垃圾進行秤重，評選出撿拾最多的隊伍為環保小能手。記者陳政錄／攝影

秉持兩岸融合發展的理念，為幫助在北京的台灣人更了解當地文化、增進交流，同時回饋社會，北京台資企業協會與緯創軟體近日共同舉辦第三屆「長城公益淨山活動」，邀集近百位志工，用實際行動保護長城、了解長城，全天撿拾垃圾近70公斤，大家不嫌髒不嫌累，將一袋袋裝滿塑膠瓶、包裝袋的垃圾背下山。

長城淨山活動是由北京台資企業協會與緯創軟體共同發起，「2023長城公益淨山活動」以「賞秋考古長城路，公益淨山助未來」為主題，是傳播長城文化，實踐環保理念的公益活動，今年邁入第三屆，14日在北京市延慶區大庄科長城成功舉辦。

本次共有北京台協會員、緯創軟體同仁等近百位公益志工參與，分為八支隊伍，從香屯村出發，在登大庄科長城的過程中，用鉗子沿途撿拾垃圾並背下山。同時，活動還邀請長城保護社會民間組織長城小站專家解說，透過探訪長城遺跡，了解長城的建築工藝、功能作用和歷史文化，帶領大家看懂長城、理解長城。

經過一天的跋涉，八支隊伍共撿拾垃圾近70公斤，其中「石峽關隊伍」撿拾垃圾重量最多達19.34公斤，全組隊員榮獲「環保小能手」稱號。

北京台協會長陳文錧表示，有很多台胞、台青、台生在北京創業、就業、就學、生活，協會秉持融合發展理念，透過長城淨山這個公益活動，讓台胞朋友能更了解當地的社會跟文化。他笑稱，全世界各地都可以爬山，但只有在北京可以「爬長城」，所以也期待藉此活動，豐富北京台胞朋友們的生活面貌，和本地的好朋友一起淨山、交流，以後會繼續辦下去。

回想活動緣起，緯創軟體大陸事業群總經理劉建民說，北京台協下有一個「安吉健行隊」，專門以爬長城為主，成立十多年來成員們都喜歡上了長城文化，但有時候登上長城，卻看到部分遊客留下垃圾沒有帶走，因此每次活動，健行隊都會在能力範圍之內，盡量將垃圾帶下山。

他表示，久而久之，健行隊乾脆上報協會，規畫成為北京台協的年度正式活動，邀請更多人一起回饋社會、做公益，這也符合當代企業推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的重要一部分，所以緯創軟體作為承辦方，每年都鼎力支持。

長城 北京 公益活動

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