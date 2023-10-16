北京郊區賞秋 推休閒農業線路

近日，北京市休閒農業「十百千萬」暢遊行動推介活動，在延慶世界葡萄博覽園舉行。圍繞秋季休閒遊，北京推出41條市級秋季休閒農業精品線路，向市民遊客介紹京郊秋季新玩法。

密雲新城子鎮擁有豐富的古樹、古堡、古村落等特色資源，逐步構建了古樹、古堡、古村落、古長城交相輝映，精品民宿、山水景區、林果產業、特色農業融合的休閒旅遊新格局。走進新城子，可秋拾紅葉、感受鄉村生活的質樸純真，品豆腐宴、嘗特色煎餅等。

門頭溝梨小白創意農場裡有門頭溝區特產、中國國家地理標誌產品京白梨。農場提供豐富的設施，大人帶孩子可以在兒童樂園玩耍，可以和萌寵樂園的小動物們互動，可以在世外梨園、和光山谷露營，可以在工坊區做木工、紮染T恤、畫娃娃、做毛猴、玩桌遊等。

朝陽聖露莊園是距離市中心最近、以生態葡萄種植為基底的田園生活體驗園，與中科院等科研機構合作，獨家首次培育了北紅、北玫兩個高抗逆優質釀造葡萄新品種，種植具有自主知識產權的釀酒葡萄220畝。在此基礎上，莊園持續研發本土釀酒生產高品質紅酒，實現「吃在當地，喝在當地」。

延慶里炮村以生態、休閒、農業、高端民宿為主導產業，果樹種植達1200畝。目前，這裡已經形成了長城腳下特色的民宿群，隨處可見藝術盆景，真正實現了長城腳下詩意棲居。

位於懷柔的項柵子村，則是一家以滿族宮廷文化為主題，集餐飲、住宿、休閒娛樂為一體的鄉村民宿綜合服務體。民宿為客人精心準備有各種滿族服飾換裝體驗，包括格格服、阿哥服、龍袍、鳳袍等。不僅如此，還有豐富多彩的滿族遊戲和手工活動。