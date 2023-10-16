德陽文廟 漢服愛好者新「聖地」

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川省德陽市的德陽文廟文化周活動盛大舉辦，僅前3天就吸引各地遊客超45萬人次。圖／本報四川德陽傳真
四川省德陽市的德陽文廟文化周活動盛大舉辦，僅前3天就吸引各地遊客超45萬人次。圖／本報四川德陽傳真

髮髻高聳、裙擺飄飄的唐朝貴妃，搖著扇子姍姍走過；身著古裝、手執茶具的茶藝師讓大家夢回宋朝……，今年中秋假期，位於四川省德陽市的德陽文廟文化周活動盛大舉辦，體驗漢服的遊客「人從眾」，僅前3天就吸引各地遊客超45萬人次。「德陽文廟」登上網路熱搜榜，成為各地漢服愛好者心中新的「聖地」。

走進德陽文廟，在多彩燈光的映襯下，漢服巡遊等互動節目吸引了眾多遊客踴躍參與，文創市集上各類國潮文創主題產品大受歡迎。遊客現場體驗宋代中秋佳夜的盛景，換裝漢服沉浸式體驗穿越之旅；也可以在漫步觀遊中，體驗對弈、投壺、祈福、書法、點茶、飛花令等傳統遊園項目，同時欣賞傳統非遺項目等表演。

活動期間，德陽文廟通過遊園、巡遊、國風走秀、古舞古樂演繹、歷代中秋變遷演繹等活動，全方位展示唐宋明清主題的漢服文化。同時，現場還設置古風漢服市集，打造唐風漢韻的國潮互動體驗場景。

朱美是一名漢服愛好者，從吉林專程趕到德陽參加漢服巡遊，「工作之外，我喜歡穿上漢服逛街。」遊客王浩一家是從彭州開車過來遊玩的，「我在網上看到這次活動的宣傳，一直想帶著孩子體驗一下傳統習俗。這次來到德陽，看到現場到處都裝扮得古香古色，掛滿了燈籠，非常漂亮。」

漢服 中秋 文創

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