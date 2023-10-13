大媽叫車說髒話斥無闖黃燈 司機：下車！不發火當我Hello Kitty

雖然司機駕駛時應該時刻保持忍讓，但遇到無理乘客時佛都有火！網上流傳一段「行車記錄器」影片，顯示1名大媽電召私家車，一上車已經嫌三嫌四，不滿司機遲到導致她「曬太陽幾分鐘」，而且多次聲稱趕時間，質疑司機車速過慢，以及沒有闖黃燈，甚至批評司機「司機開快點行不行？你小兒麻痹嗎？」。

司機起初也好言好語，解釋因堵車而遲到，提醒對方系上安全帶，卻挨駡「多X餘」，但他仍然冷靜駕駛，甚至稍微超速希望儘快趕抵目的地。不過大媽沒有收斂，司機最終難以忍受，繼而生氣停車，怒斥「豈有此理，忍無可忍」，並趕大媽下車，直斥「給好臉色你，我不發火，你現在當我Hello Kitty」、「如果世上多你啲這種人，絕對世界末日」。雙方經一輪罵戰後，大媽被迫下車，網友大讚司機已經算好脾氣，批評大媽橫蠻無理。

涉事「行車記錄器」被上載至facebook，片長約3分鐘，影片經過剪輯和加上簡體字字幕，但字幕「河蟹」部份粗鄙對話，而且用emoji遮擋大媽面貌。片段沒有交代過事發地點，但兩人同操帶有鄉音的廣東話，司機駕駛了方向盤車輛，不排除事件並非於香港發生。

「行車記錄器」顯示事發日期為本年9月20日下午1時許，大媽一上車後，司機已經立即問好，但她卻批評「等到那麼久，幾分鐘，我趕時間」。雖然司機立即解釋遇上堵車，但大媽繼續批評對方「這麼晚，一啲時間觀念觀念也沒有」，司機再次耐心解釋，大媽卻沒有理會，反指自己「站在這裡曬太陽幾分鐘，你嚟曬下」。司機面有難色，索性道歉了事，「抱歉，阿好」，並叫大媽系好安全帶，但大媽稱坐在後座無須繫上安全帶，而且說髒話斥「多X餘」。

大媽多次聲稱自己趕時間，甚至諷刺「司機開快點行不行？你小兒麻痹嗎？」 （ facebook影片截圖）

駕駛期間，大媽多次聲稱自己趕時間，甚至諷刺「司機開快點行不行？你小兒麻痹嗎？」，但司機表示「限60公里，我開到65公里」。大媽見司機沒有沖黃燈，再批評「黃燈過了他了，師傅，趕時間哥哥，你是不是不會揸車？」，司機則解釋「已經轉黃燈，幾秒時間很危險」，卻被批「你不會開車，不要學人出嚟揸車」。

即使多次被罵，司機仍好言相向，「保障你安全，出了什麼事，我負擔不起」，但大媽卻堅持「我給了錢你，你有義務聽我說」。司機開始面有難色，直指「你付錢不是非常」，然而大媽繼續批評司機不懂得選車，「死人窗又曬到X街」。

最終司機難忍被罵決定停車，大罵「豈有此理，忍無可忍」，批評大媽一上車已不斷辱駡，「你趕時間關我X事，你趕時間，上個星期叫定車了好沒？你趕時間，乘高鐵過去很沒？」，甚至怒斥「你老闆，給好臉色你，我不發火，你現在當我Hello Kitty，是不是？」。

司機更指「如果世上多你啲這樣的人，絕對世界末日」，繼而叫對方「下車」、「快點」。大媽聞言表示將投訴，司機立即回敬「馬上、必須」，其後大媽下車，司機也說髒話發洩一番才開車離開。

影片引來多名網友討論，大讚「司機脾氣很好哦，忍了那麼久」、「當我Hello Kitty哈哈哈」、「佛都有火」、「帥氣」、「療癒」。

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文章授權轉載自《香港01》