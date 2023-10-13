50歲移英香港男性寄532份CV沒人請 苦嘆8大找工作實況：找到懷疑人生

從BNO VISA推出後，不少港人近年移民英國，根據英國內政部今年8月公佈的數據顯示，2021年1月31日英國出臺BNO簽證計劃至2023年6月底，共有18.26萬人申請，批出的有17.6萬宗。不過港人要適應別國文化和習慣不容易，加上近年英國經濟不景氣，若在當地找工作也有一定難度。近日就有移英香港男性分享在當地找工作的失敗及成功經歷，引來不少同路人共鳴。

近日有網友在「英國香港人生活交流區」分享在當地找工作的經歷。該名網友表示，已經在英國開展新生活約一年半，接近50歲在異鄉需重新適應，坦承不少事好都有困難，要靠自己努力一一解決，而在當地最困難的是找工作，「真找到你懷疑人生」。原PO指他差不多找了9個月工，並列出8點分享他個人的真實現況：

英國香港人生活交流區FB

1 .綜合情況—原PO指他統計在這9個月期間，曾寄出532份CV，聯絡過54個recruiter （招聘人員），總結經驗，他認為recruiter幫到手的乘數大約只有30%，「很多只是收CV，說完一堆廢話之後還是沒有下文」，勸大家別對recruitar的來電話有任何期望。 2.CV—原PO指他已忘了CV撿過多少次，「只是玩format都玩得傻」，他提醒要用英國本土的語法寫CV，「一張紙過，key point是重點，千萬不要沒完沒了」。他解釋因為不少公司都用機器自動掃描CV，只有符合入職要求的才人手素描CV的上半截。 3 . Cover Letter—雖然很多人指Cover letter很重要，但原PO則認為一半半，若是公司直接招聘，最好有一百字的cover letter，但若是招聘仲介，有沒有Cover letter則沒有所謂，「因為大多數recruiter連你的position幹嘛他也不知道」。 4 .招聘網頁-原PO指不少都是「廢」，認為當中只有「cv library」以及「LinkedIn」有用。 5 . Recruiter phone-in—通常對方最重問你有沒有當地工作經驗+要求待遇.原PO提醒同路人勿太介意工資，萬事「開始」，待遇他會參考當地同一職位的薪水中位數，可以讓對方知道若有offer可有商量，或增加面試的機會。 6 .收電郵-原PO指有可能每天都收到電郵，卻未必有下一步。他指這些電郵九成電腦自動送出，「很多recruiter根本連個position也沒有」，只是當有employer要人，「就漁翁撒網地掉你的cv出去」，所以原PO我認為幫到手的機會不高。 7 . LinkedIn—原PO指他剛找到的工作，是公司老闆在LinkedIn搜尋到他的履歷表，「的post直接沒出個ad」，所以他建議大家不妨「build up下這個linkedIn profile」，而原PO稱自己是用收費的premium service，「雖然收錢的，但是他會讓你快點看到適合你的工作」。 8 . Certificate—原PO強調自己沒有學位，但二十年前工業學院畢業，在香港做了二十多年IT Support。他認為證書或學位只是初步篩選，「我見過成十份工問都沒問過你讀什麼書/考試成績，我來到這裡才隨便考了兩張IT certificate，用它襯托下個cv」。

原PO表示他接近用了9個月時間才找到一份穩定的IT admin，也祝願各位同路人也儘快適應新生活，不少網友也感激原PO的長文分享，有網友也留言指英國公司看重culture適合和motivation比技能更重要，也是香港人找工作忽略的障礙；也有在當地做HR網友分享，若沒有實際經驗而經濟許可，可嘗試有關volunteer work補充一下CV，對當地求職也有説明。

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文章授權轉載自《香港01》