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北京大興機場 旅客破3000萬人次
10月11日，北京大興國際機場今年旅客吞吐量突破3000萬人次。自投運以來，大興機場共保障進出港航班70萬架次，進出港旅客吞吐量8455萬人次，貨郵吞吐量57萬噸。
中新社報導，今年以來，民航業有序恢復發展，出入境政策調整放寬，大興機場攜手航司恢復和新增多條國內國際航線，總體運力供給充足，迎來了新的市場空間。
北京大興國際機場航空業務部副總經理王強表示，今年以來，大興機場旅客吞吐快速恢復，暑運期間共運送旅客超794萬人次，其中8月6日單日旅客量超過15.5萬人次，創歷史最高紀錄；剛過去的中秋和國慶假期，大興機場總計運送旅客達108萬人次，遠超預期。
王強說，截至目前，大興機場國際及地區進出港旅客吞吐量超140萬人次，共有54家國內外航空公司運營，開通航線202條，通達航點185個，其中，國際及地區航線30多條，通達歐洲、亞洲、中東等地區主要航空市場，包括倫敦、莫斯科、多哈、首爾、香港、澳門等熱門航線。始發、放行、起飛正常率實現「三個百分百」累計247天，放行、起飛正常率在同量級機場中排名前列。
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