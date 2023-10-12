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61年來首次人口負成長！大陸去年出生人口956萬人 第2孩占比不到4成

中央社／ 上海12日電
中國國家衛生健康委今天發布統計公報。公報內容指出，2022年全國出生人口956萬人，其中2孩占比為38.9%、3孩以上占比為15.0%，性別比111.1。法新社
中國國家衛生健康委今天發布統計公報。公報內容指出，2022年全國出生人口956萬人，其中2孩占比為38.9%、3孩以上占比為15.0%，性別比111.1。法新社

中國國家衛生健康委今天發布統計公報。公報內容指出，2022年全國出生人口956萬人，其中2孩占比為38.9%、3孩以上占比為15.0%，性別比111.1。

中國國家健康委官網今天發布「2022年我國衛生健康事業發展統計公報」。

統計公報顯示，2022年全國出生人口956萬人，其中2孩占比為38.9%、3孩以上占比為15.0%，出生人口性別比111.1；2022年全國托育服務機構總數7.57萬家，提供可托位數362.4萬個，全國千人口托位數為2.57個。

2022年全國孕產婦產前檢查率97.9%，產後訪視率96.5%；相較於2021年，產前檢查率、產後訪視率均有提高。據全國婦幼健康監測，2022年，全國5歲以下兒童死亡率千分之6.8，嬰兒死亡率千分之4.9，全國孕產婦死亡率為萬分之1.57。

統計公報指出，2022年全國醫療衛生機構總診療人次為84.2億人次，與2021年基本持平：全國中醫類醫療衛生機構總數8萬319個，較2021年增加2983個，總診療人次12.3億人次，比2021年增加0.2億人次。

中國2022年人口數為14億1175萬人，較2021年底減少85萬人，這是中國61年以來第一次出現人口負成長。

中國首席經濟學家論壇理事長、上海市經濟學會副會長連平與植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼日前於第一財經發表評論指出，中國人口負成長、老齡化將帶來工作力供給減少、人口紅利消退、擴大內需受限、財政壓力加大等衝擊。

他們認為，人口負成長、老齡化趨勢也帶來人才紅利提升、產業轉型和技術升級加快、城鎮化率提高、共同富裕加快落地等發展機運。為了使經濟長期保持平穩成長，必須規劃綜合政策，減少人口負成長帶來的衝擊和壓力，同時挖掘潛力。

死亡率 中國人口 人口普查 性別

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