廣西北海／千年古郡合浦 海絲首港景區

在廣西南端，有一座曾經舟楫往來、商賈雲集的城市「合浦」， 是海上絲綢之路始發港。兩千多年前， 漢武帝派遣使者，從合浦啟航，沿北部灣，穿越麻六甲海峽進入印度洋，到達孟加拉灣與阿拉伯海，與諸國往來通商，外國使者及商旅亦紛沓而來。合浦成為南疆海隅重鎮，千年古郡，海絲明珠。海絲首港景區，聯結合浦自然資源與歷史文化，打造成海絲文化旅遊帶、銀灘、潿洲島三足鼎立的北海旅遊新格局。

遊客在海絲首港景區，觀看除夕非遺打鐵花。圖／本報廣西北海傳真

海絲首港景區規劃建設「一線四區」，包括環廉州灣海上航線，以及合浦始發港歷史文化景區、海絲風情文化島、木案生態旅遊區、外沙碼頭景區，形成80平方公里旅遊圈。打造集海絲文化體驗、大型實景演藝、生態觀光、休閒度假於一體的濱海文化旅遊度假區。 海絲首港景區，大型實景演出。圖／本報廣西北海傳真

合浦始發港歷史文化景區，結合傳統百年老店、海邊市集， 融入文物之旅、全景互動式演藝，重現兩千多年前合浦的繁榮盛況。海絲風情文化島是景區一大亮點，可進行海洋休閒活動，體驗蠔排養殖與沙灘素拓。玩累了，走入木屋嘗海鮮，草亭喝飲料，充分感受海洋浪漫之旅。

木案生態旅遊區，擁有萬畝紅樹林。遊客可搭乘小舟，進入蜿蜒水道，近距離欣賞紅樹林群落生物。也可隨船出海，撒網捕魚、下籠捉蟹、趕海拾貝，體驗漁夫生活。外沙碼頭景區是「舟楫為家、捕魚為業」的水上人家「疍家」聚居地之一，亦是距離市區最近最佳的觀潮聽海點。