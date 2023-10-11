廣西北海／天下第一灘 銀灘

三面環海、天藍水碧的海濱城市廣西北海，是大陸歷史文化名城，獲選中國十大秀美之城。廣西以「北有桂林山水，南有北海銀灘」自豪，北海以銀灘做為旅遊的第一形象代言。 沙灘在陽光照射下，泛出銀光，故稱銀灘。圖／本報廣西北海傳真 銀灘沙細白，灘長平，遊客如織。圖／本報廣西北海傳真

銀灘的沙灘由高品質石英砂堆積而成，在陽光照射下，潔白細膩的沙灘會泛出銀光，故稱銀灘，享有「天下第一灘」美譽，是大陸南方最理想的海水浴場和海上運動場所之一，被稱為「東方夏威夷」。銀灘特色為「灘長平、沙細白、水溫淨、浪柔軟、無鯊魚」，專家稱為「世界上難得的優良沙灘」。銀灘東西綿延2 4 公里，總面積3 8 平方公里， 超過大連、煙台、青島、廈門和北戴河海水浴場沙灘總和。陸岸植被豐富，環境幽雅寧靜，負離子是內陸城市數倍，有「天然氧吧」之稱，是理想的海濱休閒療養度假勝地。 銀灘植被豐富，有「天然氧吧」之稱。圖／本報廣西北海傳真

北海銀灘度假區，由銀灘公園、海灘公園、海洋運動度假娛樂中心等組成。遊客除了從事海洋活動外，還可參與沙灘高爾夫、排球、足球等海灘運動，以及觀賞大型音樂噴泉秀。海灘公園是銀灘度假區重要核心景點，海灘浴場長1500公尺，草坪達10萬平方公尺，規模宏大。公園內除了有銀灘最大海水浴場外，還有高人氣、亞洲最大的鐳射音樂雕塑噴泉，號稱亞洲第一鋼塑「潮」。 銀灘景區文創集市，豐富夜間色彩。圖／本報廣西北海傳真 銀灘亞洲最大的鐳射音樂雕塑噴泉圖／本報廣西北海傳真

「潮」雕結合燈光、鐳射、水舞與音樂表演，形成多媒體戶外大秀， 成為銀灘夜間一大亮點。「潮」雕外型為直徑20公尺鏤空球體，代表北海享譽海內外的明珠形象，球體上有七位美少女造像，猶如仙女下凡，搭配水舞與彩燈，展現出海之風采，潮之韻律。此外，還設有30盞月亮潮汐燈，環繞雕塑周邊。月亮與明珠結合，星輝閃耀，整個廣場彷彿裝滿珍珠的玉盤，在海邊鋪陳開來，美不勝收。