景點元宇宙「雲遊」 文旅帶動新風潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸中秋和十一假期期間，迎來遊客出遊高峰。多地景點推出元宇宙「雲遊」體驗，讓人們跨越時間和空間限制，欣賞到別樣風景。

新華社報導，「花好粵元」2023廣東中秋元宇宙遊園會日前在廣州舉行。獨特的元宇宙遊園會，通過3D建模和元宇宙交互技術，設置了多個主題的虛擬展覽空間，包括主展館、舞台表演區、「中秋」主題VR畫作民俗展館等，總面積超10萬平方公尺，讓遊客既能參觀，又可互動。

遊園會上，遊客戴VR眼鏡，進入主展館「大美廣東」元宇宙展覽空間，可隨心所欲穿梭於不同精彩故事、地區，和不認識的朋友一起看故事、品故事、談故事。

當前，元宇宙正在成為推動大陸文旅產業轉型升級的新手段。從AR、VR、裸眼3D技術，到虛擬數智人、元宇宙展廳，高質量的元宇宙文旅融合項目持續輸出，給遊客帶來全新遊覽觀感。

上海多個熱門元宇宙景觀也推出了節日活動。在徐匯濱江的商場，《三體·引力之外》沉浸式體驗構建起科幻世界的「第二人生」，遊客參與後可以作為人類艦員，佩戴好帶有身分標識的NFC「艦員手環」，完成「萬有引力號」空間探索和劇情體驗，科技感十足。在北外灘的歷史建築中，「迷塔城1933」引導人們走上星際之旅；在人民廣場商圈，「風起洛陽」VR全感劇場帶領觀眾穿越到千年前。

傳統旅遊景區也正在通過元宇宙賦能，提升旅遊觀感。「張家界星球」運用拓展現實融合互動技術，通過數位孿生構建張家界景區虛擬世界，1:1還原了張家界武陵源景區的萬千奇峰實景，打造出「可看、可用、可及」的實景三維張家界。通過公眾號，遊客就可進入線上在「雲端」暢遊張家界景觀。

復旦大學教授趙星認為，元宇宙與人文社會、時尚潮流的結合，將構成極具潛力的文旅產業新賽道。

宇宙 中秋 廣東

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