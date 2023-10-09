德陽文廟文化周 3天吸45萬遊客
9月29日晚，為期8天的「煥彩文廟·璀璨德陽」—2023德陽文廟文化周活動，在四川省德陽市文廟廣場盛大啟幕。唐風宋韻、漢服走秀、戶外音樂會，豐富多彩的活動吸引了眾多遊客，僅前三天就吸引了超過45萬名遊客，「德陽文廟」也成為火爆一時的熱點。
德陽文廟是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱，2001年被公布為大陸全國重點文物保護單位。
此次德陽文廟文化周活動期間，當地通過遊園、巡遊、國風走秀、古舞古樂演繹、歷代中秋變遷演繹等活動，全方位展示唐宋明清主題的漢服文化。
同時，現場設置古風漢服市集，通過巡遊與市集相結合，打造唐風漢韻的國潮互動體驗場景。多名百萬粉絲量級的漢服達人參加漢服走秀及粉絲見面會。市民和遊客沉浸式體驗「穿越」之旅，還可以體驗對弈、投壺、書法、點茶、飛花令等傳統遊園項目。
文創市集上各類文創主題產品大受歡迎，市民和遊客還可以體驗宋代中秋佳夜的盛景，欣賞傳統非遺項目鼓舞表演和樂隊精彩演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言