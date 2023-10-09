德陽文廟文化周 3天吸45萬遊客

9月29日晚，為期8天的「煥彩文廟·璀璨德陽」—2023德陽文廟文化周活動，在四川省德陽市文廟廣場盛大啟幕。唐風宋韻、漢服走秀、戶外音樂會，豐富多彩的活動吸引了眾多遊客，僅前三天就吸引了超過45萬名遊客，「德陽文廟」也成為火爆一時的熱點。

德陽文廟是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱，2001年被公布為大陸全國重點文物保護單位。

此次德陽文廟文化周活動期間，當地通過遊園、巡遊、國風走秀、古舞古樂演繹、歷代中秋變遷演繹等活動，全方位展示唐宋明清主題的漢服文化。

同時，現場設置古風漢服市集，通過巡遊與市集相結合，打造唐風漢韻的國潮互動體驗場景。多名百萬粉絲量級的漢服達人參加漢服走秀及粉絲見面會。市民和遊客沉浸式體驗「穿越」之旅，還可以體驗對弈、投壺、書法、點茶、飛花令等傳統遊園項目。

文創市集上各類文創主題產品大受歡迎，市民和遊客還可以體驗宋代中秋佳夜的盛景，欣賞傳統非遺項目鼓舞表演和樂隊精彩演出。