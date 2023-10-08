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西藏希夏邦馬峰發生雪崩 致2罹難2失蹤1重傷

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩，導致2人罹難2人失蹤1人重傷。（取自新華網）
西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩，導致2人罹難2人失蹤1人重傷。（取自新華網）

西藏希夏邦馬峰發生嚴重雪崩事件，西藏自治區體育局表示，10月7日下午西藏希夏邦馬峰發生一起雪崩，導致登山客當中有2人遇難、2人失蹤，另有1人重傷。

新華社報導，西藏自治區體育局指出，此次雪崩事件發生在希夏邦馬峰海拔高達7,600多公尺和8,000公尺的地方。據現場救援人員透露，初步統計，雪崩造成1名美國籍登山客和1名尼泊爾籍登山客遇難，而另1名美國籍登山客及1名尼泊爾籍登山客失蹤，還有1名尼泊爾籍登山者重傷。

報導提到，希夏邦馬峰雪崩發生之後，西藏立即暫停於希夏邦馬峰的登山活動，並立即派出救援團隊趕赴該峰的登山大本營。截至目前，重傷的尼泊爾籍登山者已脫離生命危險，正由救援隊護送下撤。

從公開資料來看，希夏邦馬峰是全世界14座海拔8,00公尺級高峰之一，海拔8,027公尺，位於西藏自治區日喀則市聶拉木縣境內。

此前，在今年1月，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口亦曾發生雪崩事件，該事件造成28人遇難。據悉，多雄拉山海拔4,500公尺，山體陡峭、坡度陡峭，而派墨公路於2014年8月開工建設，全長達67.22公里。

由於公路沿線氣候多變，雪崩、塌方、強降雨、泥石流等自然災害頻發，因天氣變暖，風速加大，才導致當時雪崩事件的發生。

西藏 尼泊爾

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