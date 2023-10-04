網路金融詐騙猖獗 北大國發院教授也遭不法分子冒名
北京大學國家發展研究院稱，有不法分子通過冒用該院黃益平教授的個人信息，在各個社交平台發布虛假信息，進行金融詐騙，嚴重侵害教授和該研究院的聲譽。
據北大國發院官網3日發布聲明稱，近期有不法分子冒用黃益平教授的姓名和肖像，偽造身分證，並使用微信群、QQ群、多小聊APP等社交平台軟件搭建粉絲群，通過股票推薦、項目跟投等方式發布虛假信息，涉嫌金融詐騙，嚴重侵害黃益平教授和北京大學國家發展研究院的聲譽。
北大國發院稱，黃益平教授系該院在職教授，從未以任何方式進行股票推薦，也未通過任何平台搭建投資群，或進行項目推薦等投資事宜。請廣大公眾提高警惕，保護好自身合法權益和財產安全，切勿上當受騙。
北大國發院稱，已經向公安機關報案，將通過法律手段捍衛黃益平教授的肖像權和名譽權。
公開資料顯示，59歲的黃益平是大陸知名經濟學家，也是現任北京大學國家發展研究院教授和澳洲國立大學經濟與政府學院教授。他曾任中國國務院農村發展研究中心發展研究所助理研究員、澳洲國立大學中國經濟項目主任、哥倫比亞大學商學院國際客座教授、花旗集團董事總經理，以及亞太區首席經濟學家。
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