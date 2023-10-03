山西太原／璀璨明珠 太山

歷史古都江西太原，自古以來便是北方草原與中原農耕文明交會處，戰略位置重要，素有「控帶山河， 踞天下之肩背」及「襟四塞之要衝，控五原之都邑」之說，為中原北門、九邊重鎮，北方重要政治、軍事、經濟、文化中心。太山坐落在太原西南方，古晉陽城通往陝甘寧驛道旁的山巒之間，叢林遍野，古柏掩映，是太原西山文化旅遊帶的璀璨明珠，被評為太原美若仙境景點榜第一名。

相傳武則天曾登望都閣，晉陽全城盡收眼底。圖／本報山西太原傳真

太山因遠看山峰呈「太」字而得名。山上的龍泉寺始建於唐朝，初為道教昊天觀，在金元兩朝毀於火災， 明初重建， 改為佛寺。傳說當時天旱無雨，官員至此求雨，遇龍王賜泉， 便冠以「龍泉」。2008年修繕時，發現唐代佛塔地宮，出土佛舍利及寶函、鎏金銅棺、銀棺、金棺五重棺槨，展現盛唐高超工藝技法。正院東北處， 有唐石碑， 刀法洗錬，氣質淳樸，是目前全大陸發現繼武則天無字碑、唐玄宗孝經碑之後，又一唐代大碑。

龍泉寺地宮舍利塔內景圖／本報山西太原傳真

望都峰上的望都閣，是「太山十景」中最高點。據史載，唐高宗曾帶領皇后武則天至晉陽。相傳，武則天曾到訪太山，登臨主峰欲觀晉陽，無奈山頂不夠高，沒法看清全城。失望之際，忽感足下山峰冉冉升起，不久後晉陽全城盡收眼底。她認為山峰隆起是高祖顯靈，有幫扶自身之意。望都峰在武則天稱帝後， 設北都而得名。武后對世人宣稱自己乃彌勒佛轉世，望都閣分兩層， 分別放置彌勒佛像，與彌勒菩薩像，形成「上下生彌勒」組合造像。

太山觀音堂，保有佛教造像和懸塑共79尊。圖／本報山西太原傳真

太山的觀音堂，俗稱八角亭，建築結構奇巧玲瓏。堂內保存有佛教造像和懸塑共79尊，集天王殿、觀音殿、羅漢堂、三聖殿於一堂。太山紅葉，是知名的太原秋景。黃櫨灌木，一到秋天，樹葉變紅，特別是經過霜打以後，樹枝呈朱紫色，葉子呈現深紅色，似一團紅霞降落太山間。零散落地的紅葉，彷彿一顆顆鮮紅奪目的瑪瑙鑲在其間，美不勝收。