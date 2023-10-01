大陸8天長假各地人擠人！爬長城3分鐘只走兩步、吃飯要等4小時

中國大陸中秋+「十一」8天連假9月29日開始，各熱門旅遊地再現「人从众」（「人從眾」的簡體字，用以比喻人滿為患）景象。還有上長城旅遊的旅客自嘲，爬長城一點都不累，因為2分鐘只走了兩步。

中新網微信公眾號和齊魯晚報指出，9月29日連假期第一天，很多大陸民眾出遊的關鍵字就是「堵！堵！堵！」9月30日假期的第二天，之前被堵在路上的民眾大多已到達目的地，到了假期第三天的10月1日，毫無懸念各地景區都迎來人潮爆滿的景象。

在浙江，海寧鹽官景區已發布提示稱，10月1日網路預約觀潮遊客已接近上限，目前10月1、2、3日均已關閉網路預約頻道。浙江省博物館的之江館區更成為新晉「頂流」，公開數據顯示，截至9月30日午間，之江館的10月1日至6日各時段線上預約全部早已額滿。

另，在上海，外灘放眼所見全都是人，遊客擠到水洩不通，人龍蔓延看不見盡頭。而在南京，有旅客表示，想去夫子廟，才進去5分鐘不到，便被人流給勸退。

萬里長城同樣擠到水泄不通，有大陸網友稱，爬長城一點都不累，因為「3分鐘只走了2步」。西安的兵馬俑也有類似情形，有旅客9月30日前往參觀時表示，遠遠的只看到一堆「人頭」，卻不見兵馬俑，尤其在一號坑人多到「幾乎挪不動腳」。

此外，由於各景區人滿為患，不到傍晚6時，許多餐廳已排起長長人龍。位於成都奎星樓街的網紅火鍋店，線上平台排號已達到645桌。微博上還有網友曬出候位號碼牌照片，顯示已經等了4個小時還沒能排上。

據央視新聞報導，大陸文化和旅遊部預計，今年中秋、「十一」假期，大陸境內旅遊出遊旅客將達8.96億人次，較去年成長86%，境內旅遊收入可望達到人民幣7,825億元，年增達138%。