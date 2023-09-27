打涉緬北電詐　雲南騰衝公告：臨時設邊境嚴管區

中國大陸近月打擊電信網路詐騙的工作，較過往更為頻繁，其中，雲南保山市轄下縣級市騰衝，於26日發布《關於臨時設立邊境嚴管區的通告》，表示將於10月1日起，臨時設立邊境嚴管區，限制人車進入，以減少人員偷渡進出邊境和組織、參與涉緬北電信網路詐騙的機率。

據騰衝市官方帳號「騰衝發布」，設立邊境嚴管區目的，是對進入嚴管區的人員車輛實施分類管理，達到限制無關人員進入嚴管區，減少人員偷渡進出邊境和組織、參與涉緬北電信網路詐騙的機率，確保人民群眾生命財產安全。

通告也提到了嚴管區範圍，包括轄區內各邊境線等，臨時設立期限為今年10月1日至12月31日。

就管理方式上，通告稱，若邊境嚴管區內有民眾種植地或需放牧的，要由所屬社區開設一人一證明，且每月要到就近聯防所報備一次，其他如界務員、護林員，以及邊境工程施工人員、維修人員、採伐林木人員等，也均需備案，或由主管機關核發證明等。

通告稱，邊境嚴管區將由大陸邊境聯防所聯防員，對人員、車輛進行登記與查詢，若無證明者將通知警務系統事情況處理。

今年8月起，大陸公安部宣布聯同泰國、緬甸、寮國警方舉行針對電信詐騙專項打擊行動啟動會，在泰國清邁建立綜合協調中心，接著，大陸官方近期就陸續發布透過中緬等聯合行動機制，成功打擊數十個詐騙窩點，抓到犯罪嫌疑人數百名的消息。

在此之下，與騰衝突發布公告，臨時設立邊境嚴管區形成對比的是，日前雲南臨滄市鎮康縣才發布《2023年中國鎮康·緬甸果敢「阿數瑟」山歌會暨友誼運動會日程表》，從9月24日起至10月2日，在靠近邊境的地區舉辦馬鬆鬆、籃球、足球、陀螺、設努ˇ等競賽，還有山歌會、商貿美食展銷等，並有來自緬甸的選手參賽，引發關注。