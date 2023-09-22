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確保杭州亞運「安全」 鐵路二次安檢、酒店走道有監視器

聯合報／ 特派記者林宸誼／杭州即時報導
進入上海虹橋站，人潮立刻被分為浙江方向與非浙江方向。記者林宸誼／攝影
進入上海虹橋站，人潮立刻被分為浙江方向與非浙江方向。記者林宸誼／攝影

杭州亞運即將舉行，安檢早已全面升級加嚴，包括鐵路二次安檢、境外人士入住酒店皆被複印證件，傳真到警局，以及酒店客房通道上安裝監視器，和客房的貓眼（防盜眼）。此舉引發不少大陸網友不滿，紛紛在微博上吐槽，包括「杭州的亞運氛圍從上海虹橋進站就開始了，出杭州東站還增加了一道安檢。」「酒店入住要求簽安全承諾書」等。

實際進入上海虹橋站，人潮立刻被分為浙江方向與非浙江方向，並進行安檢，直到抵達杭州東站出站前，還要再經過一次安檢。

為了確保搭乘地鐵安全，杭州地鐵安檢也引入X光掃描機，不管隨身包包大或小，進站前都需經過X光掃描機。

杭州與浙江全省各地目前安檢已到最高層級，各地警方已於7月啟動亞運會安保措施，只要是境外人士辦理入住酒店，證件就必須要複印，上面並填寫何時從哪個城市口岸進入。酒店人員表示，資料都是要傳到警察局。

觀察浙江賓館、之江飯店，客房通道都安裝了監視器。詢問酒店員工，員工坦言，全杭州，甚至浙江全省的酒店客房通道都安裝了監視器，客房貓眼（防盜眼），也改裝成人臉辨識並與警方聯網，一旦辨識到訪客未登記就會自動報警。

若從訂房APP挑選離場館較近的酒店，APP上皆註明只招待大陸居民。打電話詢問酒店人員，該人員表示，由於酒店內客房通道沒有安裝監視器，因此無法掌握境外人士動態，建議找可以收外賓的酒店。

這名酒店人員坦言，他們在7月已接到警方通知，所有入住者和訪客必須用身分證進行實名登記，若被發現未經登記進入客房，酒店會被停業整頓。

自由亞洲電台報導，有網友提供的照片顯示，在杭州城內的一酒店大堂前台豎立著「溫馨告知」，酒店方提醒入住人，臨近亞運會，每個房間入戶門都安裝公安系統聯網防盜眼。

此外，房間入住人數必須和實名登記人數一致，進入房間的訪客也必須實名登記。公安系統連網防盜眼辨識到未實名登記的人臉進入房間，就會發出警告。

根據杭州市政府網站，溫州市市長、杭州亞運會溫州賽事分指揮部指揮長張振豐7月6日主持召開周調度會議，專題調度亞運安保維穩、資訊通信保障工作。

會議稱，安保維穩是亞運籌辦工作的重中之重，是盛會精彩圓滿的根本保障。要強化底線思維、極限思維，聚焦重點人群、重點物品、重點行業、重點目的地區域和各類矛盾糾紛，加強隱患動態排查治理，以萬全準備確保萬無一失和絕對安全。

確保搭乘地鐵安全，杭州地鐵安檢也引入X光掃描機，不管隨身包包大或小，進站前都需經過X光掃描機。記者林宸誼／攝影
確保搭乘地鐵安全，杭州地鐵安檢也引入X光掃描機，不管隨身包包大或小，進站前都需經過X光掃描機。記者林宸誼／攝影
「溫馨告知」提醒入住人，臨近亞運會，每個房間入戶門都安裝公安系統聯網防盜眼。自由亞洲／圖
「溫馨告知」提醒入住人，臨近亞運會，每個房間入戶門都安裝公安系統聯網防盜眼。自由亞洲／圖
出杭州東站，乘客行李必須要再安檢一次。記者林宸誼／攝影
出杭州東站，乘客行李必須要再安檢一次。記者林宸誼／攝影
杭州市區內的酒店客房通道上，有安裝監視器，記者林宸誼／攝影
杭州市區內的酒店客房通道上，有安裝監視器，記者林宸誼／攝影

酒店 安檢 房間

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