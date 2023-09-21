坐港鐵灑了奶茶附近乘客即這麼做 小紅書女大讚：香港人真的很好

如果在狼狽時能遇上陌生人伸出援手，定然是暖入心扉！日前有大陸女生在小紅書發文，稱遊港時於港鐵上灑了奶茶，正慌忙時，身邊有乘客給她紙巾擦拭，又有人給她塑膠袋盛著濕轆轆的奶茶杯等垃圾，讓她非常感動。她又指來港前曾看過不少貼文批評港人，當時也將信將疑，來港後卻發現遇到的港人都十分有耐心，且樂於助人，並表示將來必然會重遊香港。

樓主被出手相助的港人感動，並表示日後還會再來港。（小紅書圖片）

有大陸女生在小紅書以「香港人真的很好」為題發文，分享日前來港遊玩的經歷。當時她拿著奶茶乘搭港鐵卻沒有座位，就拿著書包坐到地上，然後同行友人說旁邊有空座叫她去坐，她一下站不穩打翻了手中的奶茶，不巧列車此時啟動，僅剩的奶茶也全撒到地上。她甚是尷尬，請朋友給她紙巾，結果前面1名「大哥」乘客聽到後也給了她一包紙巾，在她擦拭車廂地板時，又有個「大姐」乘客見她手上一堆垃圾，就好心給她塑膠袋裝垃圾。

她憶述來港前曾「看到過很多吐槽香港人的貼文」，當時她是半信半疑，來港後卻發現無論問路、結帳，或是坐車遇到的司機，雖然很多都說粵語，但仍會耐心與她解釋，讓她非常感動，更表示「嗚嗚嗚，下次還要再來」。

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文章授權轉載自《香港01》