走訪湖南 與名家「湘」遇

湘台兩地的情誼，早在清朝初期就有湖南人赴台參與台灣的建設與開發；近20多年來，湖南與台灣交流合作也不斷走向深入。即將在湖南舉行的2023湘台經貿交流合作會，就是湘台經貿往來的最佳範例，如今在台湘籍同胞及其後裔，也已達60多萬人。

兩岸媒體聯合採訪活動第一站，前往了浯溪碑林，該處壁立於浯溪與湘江交匯之濱，集中保存了唐、宋、元、明、清至民國歷代名人的詩、詞、書畫摩崖石刻505萬。尤其以唐代詩人元結撰文、書法家顏真卿正書的「大唐中興頌」著稱，因文、字、石皆奇，世稱「摩崖三絕」。浯溪碑林更在1988年被批准為全大陸重點文物保護單位，2009年被批准為國家4A級旅遊景區。

柳子廟，是永州百姓為紀念唐代著名文學家、思想家、政治家柳宗元所修建的祭祀廟宇，同時也是國家AAAA級景區、全大陸重點文物保存單位。柳宗元是中國古代最偉大的文學家之一，他死後天下文士莫不習讀柳文。廟內現存有歷代石刻碑記匾聯甚多，其中「荔子碑」因其為唐代著名文學家韓愈撰寫，宋代大書法家蘇東坡書寫，故尤為珍貴。內容為歌頌柳宗元的德政，集唐宋八大家三大名人的文、字、德於一石，又稱「三絕碑」。

道州濂溪書院暨濂溪祠，是紀念北宋理學家鼻祖周敦頤修建，始建於南宋紹興29年，至今已有863年歷史，是座融合學習、祭拜、藏書功能於一體的古建築群。書院規模宏大，氣勢不凡，歷代賢人志士慕名而來者絡繹不絕，而大家耳熟能詳的就是周敦頤的「愛蓮說」。