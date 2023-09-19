聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情恐擴大 陸首現 5女性感染猴痘

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家衛健委公告，九月廿日起將猴痘納入「乙類傳染病」管理。而中國疾控中心發布檢測報告顯示，大陸八月新增五○一例猴痘確診病例，並首次報告五例女性病例。學者警告，出現女性感染者，意味著大陸猴痘感染人群進一步擴大。

大陸南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛向人民日報指出，從此次報告，病例中的女性感染者，發病前廿一天內均有異性性接觸史，因此透過異性性接觸感染的可能性大。

總體上說，猴痘透過性接觸以外的接觸方式傳播風險低，因此對一般人來說，只要性伴侶雙方沒有不潔性行為，感染的風險極低，在女性群體中出現大範圍傳播的可能性也極低。

中國疾控中心通報，根據流行病學調查分析，大陸當前猴痘疫情，百分之九十八點九病例為男性，百分之九十二點五病例明確為男男性行為人群。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，過去三個月，大陸絕大多數猴痘感染都發生在男男性行為比較活躍的群體中。但從傳播途徑，無論男女，如果發生皮膚密切接觸，就有被感染的風險。

李侗曾表示，由於感染者的皮疹液中攜帶病毒，一旦病毒透過皮膚傷口或黏膜上的細微傷口進入身體，就容易引發感染。一些男性感染者也會與女性發生性行為，因此出現女性感染者是自然情況。

此前國外已出現猴痘女性感染者。李侗曾示警，未來女性感染者數量可能會增加，甚至可能出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染了，但機率較低。

他提醒，要盡量避免和健康狀況不明的人發生密切接觸，尤其是出現發燒、皰疹的人群。當個人身上有傷口時，外出乘坐公共交通工具和前往人員密集場所，要注意使用ＯＫ繃、無菌紗布覆蓋傷口，避免意外接觸感染。感染者本人也應做好自我隔離。

猴痘 性行為

延伸閱讀

大陸國產光刻機工廠 傳落地河北雄安新區

歐陽娜娜人在美國 不忘轉發人民日報「918事變」提醒：銘記歷史

最新採購密錄器零件竟是大陸製造？北市警局：將請廠商說明

亞運進場防大陸小動作 體育署：循奧會模式參賽

相關新聞

「粵來粵有趣」大賽 兩岸青年交流 創意短片比潮

第五屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽9月16日在台北舉辦啟動儀式，並發布今年主題：「潮」，拉開賽事帷幕。粵來粵有趣每...

疫情恐擴大 陸首現 5女性感染猴痘

大陸國家衛健委公告，九月廿日起將猴痘納入「乙類傳染病」管理。而中國疾控中心發布檢測報告顯示，大陸八月新增五○一例猴痘確診...

雲南茶林文化景觀 列世界遺產

據人民日報報導，當地時間9月17日，在沙烏地阿拉伯利雅德召開的聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會通過決議，將中國大陸「...

雲南麗江／納西族服飾 披星戴月闡述民族文化

納西族絕大部份居住在雲南西北的麗江， 自稱「納」，即「黑」，黑即大， 先民主張光明是可見，而黑暗因看不到，所以無限大，「...

雲南麗江／華坪芒果 用甜蜜振興鄉村

華坪縣為滇西入川重要交通樞紐，是雲南最大芒果生產縣。華坪芒果具有橙紅金黃色澤鮮豔、汁多味濃等特色，為大陸國家地理標誌產品...

雲南麗江／瀘沽湖 神秘的女兒國

瀘沽湖位於雲南北部，橫跨川、滇兩省，是大陸第三大深水湖泊。納西族摩梭語「瀘」為山溝，「沽」為裡，意即山溝裡的湖。景區以典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦