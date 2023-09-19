雲南麗江／瀘沽湖 神秘的女兒國

瀘沽湖位於雲南北部，橫跨川、滇兩省，是大陸第三大深水湖泊。納西族摩梭語「瀘」為山溝，「沽」為裡，意即山溝裡的湖。景區以典型高原湖泊自然風光，和獨特摩梭母系民族文化為主，瀘沽湖摩梭人仍保留著母權制家庭形式，被稱之為「神秘的女兒國」。

瀘沽湖，大陸第三大深水湖泊。圖／本報雲南麗江傳真

湖水透明潔淨，東南面長滿水草的大片濕地，稱為「草海」，是瀘沽湖最具特色的自然景觀之一。湖四周最高峰為格姆女神山，在摩梭神話，為格姆女神化身，轉山節期間，摩梭人會上女神山祭祀。「去瀘沽湖一定要去里格！」北緣海灣內高人氣里格半島，三面環水，傳說湖水是女神淚水，而半島即是女神之眼，風光明媚。

「祖龍求神仙，三山渺何處。」清代詩人曹永賢賦詩，盛讚瀘沽湖如蓬萊仙境。因西岸鹽源縣元、明、清三代設左所土司千戶所，又名左所海，俗稱亮海。南北長9.5公里，東西寬5.2公里，平均水深為40.3公尺。植物種類繁多，尤以波葉海菜花為著名，是珍貴水生植物，廣布於湖泊東南之草海，享譽高原水生植物陳列館，一級保護動物黑頸鶴會飛臨湖區越冬。

瀘沽湖七顆珍珠寶石之一「里格半島」圖／本報雲南麗江傳真

瀘沽湖文化即當地摩梭文化，核心為走婚習俗。摩梭人實行「男不娶，女不嫁」的「走婚」制度，男子與心怡女子相約，半夜爬窗入女方「花樓」，將帽子之類物件掛門外，示意約會中勿擾，次日黎明前返回，生產生活各從其家，走婚被稱作人類早期婚姻的活化石。