精準導航 陸在西沙設北斗基地台

中共當局持續透過各種手段，強化其在南海的主權聲索與控制。據大陸交通運輸部消息，陸方近日於西沙北礁燈塔和浪花礁燈塔，完成北斗船舶自動識別系統岸基基站（基地台）的新建工作，代表有兩座採用大陸自主北斗定位系統的基地台，首次在西沙海域投入使用，將為大陸船舶在南海航行提供更可靠的導航服務。

據央視新聞，上述新建工作於本月十五日完成，兩座北斗基地台投入使用後，可解決大陸船舶自動識別岸基系統在該海域的覆蓋盲區問題。

根據大陸交通運輸部訊息，這兩座基地台採用大陸自主研發的北斗定位系統，其船舶自動識別系統數據，均接入大陸船舶自動識別岸基系統，使用北斗衛星通信技術進行數據傳輸。

報導稱，此舉將為大陸三沙船舶航行監管、島礁生態保護等方面提供有力支撐，為南海船舶航行提供更加安全、可靠的導航服務。

近年來，大陸持續強化其在南海的主權聲索與控制，以西沙群島為例，今年八月美聯社透過分析衛星影像發現，大陸疑似在西沙群島中建島上，興建一條簡便飛機跑道，長度超過六百公尺，足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降，該島嶼上還有車輛和軌道，以及疑似貨櫃和營建設備。

今年四月大陸還在西沙永興島開張第一家火鍋店—「寬窄巷子」三沙店，形容該店進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活。